Олимпийская чемпионка по боксу, алжирская спортсменка Иман Хелиф подала жалобу на социльную сеть X (экс-Twitter), передает Variety.
Алжирская боксерша подала иск против соцсети X после скандала на Олимпиаде. В нем упомянуты Роулинг и Маск
Иск направлен в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в Сети при прокуратуре Парижа. В жалобе говорится, что чемпионке пришлось столкнуться с "актами тяжелого киберпреследования".
В иске также фигурируют имена писательницы Джоан Роулинг и владельца соцаильной сети X Илона Маска. Однако иск направлен против социальной сети - конкретных ответчиков в нем нет, отмечает "Медуза".
Адвокат Иман Хелиф - Набиль Буди - отмечает, что французское законодательство позволяет вести расследование против всех людей, кто принимал участие в травле женщины. Адвокат также отметил, что расследование может проводиться и в отношении экс-главы США Дональда Трампа - он также писал про Хелиф.
Напомним, участие Иман Хелиф в Олимпиаде в Париже вызвало большой резонанс. В социальных сетях ее часто обвиняли в нечестном участии в женских соревнованиях. Писали, что Хелиф якобы мужчина. Однако доказательств этому нет.
Ее участие в Олимпиаде решительно поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК). Президент МОК Томас Бах ранее заявил, что "нет сомнений" в том, что она женщина.
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