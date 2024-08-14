Алжирская боксерша подала иск против соцсети X после скандала на Олимпиаде. В нем упомянуты Роулинг и Маск

Иск направлен в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в Сети при прокуратуре Парижа. В жалобе говорится, что чемпионке пришлось столкнуться с "актами тяжелого киберпреследования".

В иске также фигурируют имена писательницы Джоан Роулинг и владельца соцаильной сети X Илона Маска. Однако иск направлен против социальной сети - конкретных ответчиков в нем нет, отмечает "Медуза".

Адвокат Иман Хелиф - Набиль Буди - отмечает, что французское законодательство позволяет вести расследование против всех людей, кто принимал участие в травле женщины. Адвокат также отметил, что расследование может проводиться и в отношении экс-главы США Дональда Трампа - он также писал про Хелиф.

Напомним, участие Иман Хелиф в Олимпиаде в Париже вызвало большой резонанс. В социальных сетях ее часто обвиняли в нечестном участии в женских соревнованиях. Писали, что Хелиф якобы мужчина. Однако доказательств этому нет.

Ее участие в Олимпиаде решительно поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК). Президент МОК Томас Бах ранее заявил, что "нет сомнений" в том, что она женщина.

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