Видео Сколько еще стоять в пробках? Мэр Риги, о сроках завершения ремонта улиц

"Ремонтные работы идут полным ходом. Гравийные улицы готовы на 1/3, но важно, чтобы погода была хорошая. В настоящее время ремонтируется 2/3 асфальтированных улиц. На остальных работы начнутся позже", - рассказал мэр.

"Полным ходом идет ремонт на Улманя гатве и Бривибас гатве. Очевидно, что ремонт продлится до октября. В этом году мы проведем самые масштабные работы по реконструкции, которые когда-либо проводились в Риге. Это обязательно отразится на жителях. Завершить все это за лето невозможно", - отметил Кирсис.

Во вторник, 13 августа, на Вантовом мосту в Риге прошел пикет с требованием создания на мосту велодорожки.

Ассоциация "Город для людей" организовала пикет "Мост - не Олимпиада", на котором призывала выделить полосу для велосипедистов. Причина в том, что тротуары очень узкие, а велосипедное и пешеходное движение - интенсивное.

Кирсис пояснил, что такое решение даст больше места для велосипедистов и пешеходов, но создаст трудности для общественного транспорта и экстренных служб.

"В настоящее время мы разработали проект строительства, включающий велодорожку. Однако проблема в том, что Вантовый мост - единственный в своем роде в Латвии, и у нас не хватает специалистов, способных восстановить такой мост. В Европе их тоже очень мало", - отметил мэр Риги.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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