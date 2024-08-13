Видео Под громкую музыку на Вантовом мосту прошел пикет: требовали создания велодорожки

В пикете приняли участие около 20 человек, большинство из которых находились на мосту, а три человека проехали на моторной лодке по Даугаве.

На Вантовом мосту была установлена звукоусиливающая аппаратура и звучала музыка, а на пешеходном тротуаре подготовлена ​​импровизированная гоночная трасса со стартом и финишем.

Вместо плакатов - ободряющие лозунги для участников импровизированной "гонки", которым были вручены медали.

Видео: Протест на Вантовом мосту

Как сообщалось, сегодня ассоциация "Город для людей" организовала пикет "Мост - не Олимпиада", на котором призывала выделить полосу для велосипедистов.

"Город для людей" утверждает, что "тротуар и узость Вантового моста каждый день создают проблемы, достойные Олимпийских игр".

Представители ассоциации отмечают, что пока мост не отремонтирован, на проезжей части необходимо выделить полосу для велосипедистов, чтобы сделать движение пешеходов более безопасным.

Видео: Протест на Вантовом мосту

Рекомендуемая ширина полосы движения на мосту составляет три метра для автомобильной полосы и 3,25 метра для полосы общественного транспорта, однако в настоящее время ширина автомобильной полосы составляет 3,9 метра, а ширина полосы общественного транспорта - 4,6 метра.

Ассоциация утверждает, что сужение полос движения и введение полосы для велосипедистов повысят безопасность и обеспечат достаточно места для всех.

Видео: Протест на Вантовом мосту

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