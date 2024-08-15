Фото и Видео Мэр Риги принес извинения семье ребенка, пострадавшего на качелях на Домской площади

Видео: Качели на Домской площади

В четверг, 15 августа, в ходе пресс-конференции Кирсис выразил надежду, что авторы арт-объекта свяжутся с семьей пострадавшего ребенка и компенсируют не только физическое, но и моральное страдание.

Он указал, что самоуправление доверилось авторам объекта в плане безопасности и не травмоопасности качелей.

По мнению Кирсиса, авторам стоило бы оценить возможности гарантировать безопасность людей, в противном случае качели должны стать стационарными скамейками.

Как уже сообщалось, художественный объект, созданный по заказу Рижской думы, стоил 165 тысяч евро и был торжественно открыт 2 августа. Внутри установлены лежаки и три платформы с качелями. Однако оказалось, что если качаться на качелях интенсивно, можно получить травму.

Именно это произошло с 11-летней девочкой, которая в результате провела много часов в больнице. По словам ее матери, у ребенка повреждены сухожилия на ногах.

В свою очередь авторы проекта подчеркнули, что качели не были рассчитаны на интенсивное раскачивание, и указали, что правила поведения на арт-объекте прописаны на табличке, установленной рядом с ним. Тем не менее они пообещали изучить проблему и устранить недостатки конструкции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!