Рижская дума пообещала исправить ситуацию с качелями, которые входят в состав арт-объекта Kopā pie Doma, установленного на Домской площади. На днях 11-летняя девочка повредила себе ноги, когда качалась на них, сообщает программа "Сегодня вечером" на LSM+.
Художественный объект, сделанный по заказу Рижской думы, стоил 165 тысяч евро и был торжественно открыт 2 августа. Внутри установлены лежаки и три платформы с качелями. Однако оказалось, что, если качаться на качелях интенсивно, можно получить травму.
Именно это произошло с 11-летней девочкой, которая в результате провела много часов в больнице. По словам ее матери, у ребенка повреждены сухожилия на ногах.
По данным LSM+, в Рижскую думу еще в начале этой недели, до происшествия, поступал сигнал о том, что аттракцион может быть небезопасен, но тогда чиновники не отреагировали.
На данный момент доступ к качелям заблокирован.
"Мы связались с исполнителями. В настоящий момент приостановлена возможность качаться на этих качелях. И мы дальше исследуем эту ситуацию. Хочу отметить, что перед тем, как объект начал функционировать, была проведена тщательная инженерно-техническая проверка. Есть отчет о безопасности конструкции", - сказал представитель Рижской думы Янис Криевкалнс.
Видео: Сюжет LSM+
В свою очередь авторы проекта подчеркнули, что качели не были рассчитаны на интенсивное раскачивание, и указали, что правила поведения на арт-объекте прописаны на табличке, установленной рядом с ним. Тем не менее они пообещали изучить проблему и устранить недостатки конструкции.
Кроме этого, всем пострадавшим предлагается обращаться в Рижскую думу по вопросам компенсации, так как арт-объект был застрахован.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!