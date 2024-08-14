Художественный объект, сделанный по заказу Рижской думы, стоил 165 тысяч евро и был торжественно открыт 2 августа. Внутри установлены лежаки и три платформы с качелями. Однако оказалось, что, если качаться на качелях интенсивно, можно получить травму.

Именно это произошло с 11-летней девочкой, которая в результате провела много часов в больнице. По словам ее матери, у ребенка повреждены сухожилия на ногах.

По данным LSM+, в Рижскую думу еще в начале этой недели, до происшествия, поступал сигнал о том, что аттракцион может быть небезопасен, но тогда чиновники не отреагировали.

На данный момент доступ к качелям заблокирован.

"Мы связались с исполнителями. В настоящий момент приостановлена возможность качаться на этих качелях. И мы дальше исследуем эту ситуацию. Хочу отметить, что перед тем, как объект начал функционировать, была проведена тщательная инженерно-техническая проверка. Есть отчет о безопасности конструкции", - сказал представитель Рижской думы Янис Криевкалнс.

Видео: Сюжет LSM+

В свою очередь авторы проекта подчеркнули, что качели не были рассчитаны на интенсивное раскачивание, и указали, что правила поведения на арт-объекте прописаны на табличке, установленной рядом с ним. Тем не менее они пообещали изучить проблему и устранить недостатки конструкции.

Кроме этого, всем пострадавшим предлагается обращаться в Рижскую думу по вопросам компенсации, так как арт-объект был застрахован.

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