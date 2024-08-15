Дитер Болен посетит Латвию с юбилейным концертом

Вместе с группой он исполнит все самые известные хиты Modern Talking и Blue System: You're My Heart, You're My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love), Magic Symphony, My Bed Is Too Big и другие.

Любой, кто следил за карьерой Modern Talking, знает невероятную историю музыкантов Томаса Андерса и Дитера Болена. Дуэт, образовавшийся в 1984 году и отмечающий в этом году свое 40-летие, выпустил свой первый хит You Are My Heart, You Are My Soul, который достиг вершин музыкальных чартов в 35 странах.

Спустя три года, когда дуэт уже распался, музыканты могли гордиться более чем 60 миллионами проданных альбомов, но ничего еще не закончилось... Их возвращение в 1998 году доказало, что Modern Talking по-прежнему находится на вершине хит-парадов.

После второго (и последнего) распада дуэта в 2003 году их совокупные продажи синглов и альбомов достигли 120 миллионов. В свою очередь, билеты на первый концерт этого юбилейного тура по Германии были распроданы за 48 часов.

"Не пропустите великолепное шоу Дитера Болена - основателя группы Modern Talking!" - призывают организаторы концерта, напоминая не упустить возможность купить билеты заранее, так как по мере приближения концерта они будут дорожать.

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