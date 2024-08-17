Боксеру Смирнову после шутки о гражданстве РФ пришлось объясняться с VDD

VDD провела оценку и не нашла признаков уголовного преступления. Служба провела переговоры со Смирновым, предупредив его об уголовной ответственности в случае совершения уголовного преступления.

По мнению службы, подобные публичные проявления не отвечают интересам национальной безопасности Латвии в нынешних условиях, когда Россия ведет войну против Украины, и создают впечатление косвенной поддержки российской агрессии.

VDD призывает всех более тщательно подходить к публичному общению в контексте российской войны, избегая потенциально провокационных заявлений и высказываний, которые могут способствовать межэтнической напряженности, и напоминает, что за прославление и оправдание российских военных преступлений предусмотрено уголовное наказание.

Уже сообщалось, что Смирнов, выигравший два титула чемпиона Латвии среди любителей, разместил в социальной сети свою фотографию с российским паспортом.

"Теперь это уже не секрет", - написал 29-летний спортсмен, сообщив, что принял российское гражданство и получил свой паспорт в посольстве в Риге.

Вскоре после этого Смирнов написал на своей странице в Instagram, что не ожидал такого ажиотажа.

"У меня вопрос к вам, журналисты, как вы можете публиковать такие новости, не проверив информацию!? - написал он. - Один написал, а все перепечатали. Это очень непрофессионально".

"Я счастлив, что у меня латвийский паспорт, и не собираюсь его менять, - пишет он. - У нас замечательная страна, и, пожалуйста, не верьте всему, что пишут в новостях".

Последний профессиональный бой Смирнова состоялся в октябре 2020 года.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!