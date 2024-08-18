"Почему "бралюкасы" могут, а мы нет"? Эмоциональный пост литовского композитора после отдыха в Латвии

Музыкант у себя в Facebook опубликовал пост о том, что он увидел, возвращаясь из Латвии в Литву.

"На въезде в Латвию из Литвы вас встречает огромный флаг Латвии, а, возвращаясь из Латвии в Литву, вас встречает... Кафе-бар "Маленькая Армения".

"Не три цвета [флага Литвы], не гордая надпись ЛИТВА. Серьезно, ничего, кроме фоторадаров каждые 5 километров", - пожаловался литовский музыкант.

"Были в отпуске в Папе, на латвийском побережье недалеко от Швянтойи, и пересекали границу почти каждый день. Почему "бралюкасы" умеют принимать у себя иностранцев, а нам сложно установить флагшток и повесить флаг?" - удивляется Ставицкий.

Композитор добавил, что ситуация парадоксальна, так как местами в Литве флаг развевается, но не в случае, когда въезжаешь в Литву со стороны Латвии.

Он указывает, что у его дома и у дома соседа есть флаги Литвы, но при пересечении латвийско-литовской границы есть только кафе "Маленькая Армения".

Ставцкий отмечает, что не имеет ничего прочего против этого кафе - местные говорят, что место хорошее.

"Может быть можем спросить у самоуправления Паланги, или кто занимается этими вещами, чтобы на границе был поднят флаг Литвы?" - задает вопрос композитор.

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