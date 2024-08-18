Фото и видео Из резервистов - в чемпионы Европы: золотые мгновения Плявиньша и Фокеротса

Изначально Плявиньш и Фокеротс находились в списке резервистов турнира. Возможность сыграть на чемпионате Европы они получили в самый последний момент, когда от участия отказались другие дуэты.

Титул чемпионов Европы - лучшее совместное достижение дуэта. Примечательно, что разница в возрасте между ними - 20 лет: Плявиньшу сейяас 39 лет, а Фокеротсу - 19.

"В пятницу нам позвонили, мы сразу же купили билеты на самолет и в понедельник уже были здесь, чтобы тренироваться и попытаться подготовиться к чемпионату Европы. Это безумие", - после финала сказал Плявиньш.

"Сейчас это не кажется реальным. Сейчас свои чувства очень сложно понять. Это просто чудесно", - добавил Фокеротс, который еще не мог поверить в происходящее.

Фокеротс с Густавом Аузиньшем в конце июля стал чемпионом Европы U-20. Дуэт к этому достижению вел тренер Плявиньш.

Напомним, Плявиньш/Фокеротс, посеянные под 25-м номером, в финальном матче со счетом 2-1 (17:21, 22:20, 15:5) обыграли олимпийских вице-чемпионов немцев Нильса Эллера/Клеменса Виклера.

🇱🇻 Plavins & Fokerots made history at the #EuroBeachVolley 2024, claiming the Gold Medal! 🥇🏆



A remarkable performance by the Latvian duo against the #Paris2024 Olympics Silver medalist 🇩🇪 Ehlers/Wickler! 🔥#BeachVolleyball #EuropeanVolleyball #cev pic.twitter.com/7sBVeVAcQp — European Volleyball (@CEVolleyball) August 18, 2024

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