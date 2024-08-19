В деле латвийского шахматиста Андрея Стребкова Государственная полиция оценивала заявление Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о воспрепятствовании работе, а не о рассылке спортсменкам писем порнографического содержания, сообщила Госполиция агентству LETA.
Госполиция не оценивала непристойные письма Стребкова шахматисткам
В полицию поступило заявление от ФИДЕ о помехе работе федерации. В связи с заявлением, поступившим в октябре 2021 года, Госполиция возбудила уголовный процесс за хулиганство. В уголовном производстве не было сведений о том, что в отношении несовершеннолетних могло быть совершено уголовное преступление, и в январе 2023 года уголовное производство было прекращено, поскольку не был установлен состав уголовного правонарушения.
Был выделен процесс об административном правонарушении за мелкое хулиганство и принято решение о наложении штрафа на Стребкова.
Как рассказала LETA заместитель председателя правления Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Дана Рейзниеце-Озола, заявление Госполиции она написала от имени ФИДЕ, поскольку игроки, получившие письма, были иностранками с ограниченными возможностями давать показания и поддерживать процесс.
"Поэтому для того, чтобы был состав, конечно, упоминалось и о помехе работы федерации и подрыве ее репутации", - заявила Рейзниеце-Озола, подчеркнув, что турнир Grand Swiss, в ходе которого шахматисткам были отправлены письма, - это официальный турнир цикла чемпионатов мира ФИДЕ.
По словам Рейзниеце-Озолы, заявление касалось отправки писем порнографического характера, и она сама лично передала письма в полицию.
Напомним, комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) уведомила о том, что запретила латвийскому шахматисту Андрею Стребкову участвовать в турнирах и посещать соревнования в качестве зрителя, сообщала "Медуза".
Запрет был вынесен 8 августа 2024 года и будет действовать следующие пять лет.
Согласно расследованию "Медузы" от февраля 2022 года, Стребков долгие годы преследовал по меньшей мере 15 шахматисток, в том числе несовершеннолетних: девушки получали от него непристойные письма с порнографическими материалами, а также использованные презервативы. Письма шахматист отправлял им домой, а также в клубы, университеты и на места проведения турниров.
Кроме писем, Стребков также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес женщин в Сети.
После публикации расследования "Медузы" Андрей Стребков продолжил отправлять письма шахматисткам. Об этом изданию сообщила одна из спортсменок. В решении ФИДЕ также говорится о двух шахматистках, которые получили письма от Стребкова в 2023 и 2024 годах.
Решение ФИДЕ было принято после расследований, проведенных "Медузой" и латвийской полицией, которые установили, что отправителем писем был Стребков.
Вслед за полицейским расследованием в Латвии было возбуждено уголовное дело, в результате которого был сделан вывод о том, что согласно латвийскому законодательству действия Стребкова не считаются уголовным преступлением, а Комиссия по этике ФИДЕ (EDC) установила, что он нарушил ряд положений Кодекса этики и дисциплинарной ответственности, связанных с человеческим достоинством, этическим и социальным поведением.
В своем ответе Стребков утверждал, что только одно дело (в 2021 году) может быть предметом жалобы, так как остальные письма не имеют "никакого отношения к шахматным соревнованиям" или шахматам. Ответчик также утверждал, что письма не касались ФИДЕ или национальных шахматных федераций и деятельности этих организаций. Фактически он утверждал, что ФИДЕ не имеет юрисдикции в данных делах.
"ФИДЕ не потерпит никаких форм домогательств или притеснений в шахматном сообществе, особенно если речь идет о несовершеннолетних, - заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. - Мы хотим обеспечить безопасную и гостеприимную среду для всех игроков, будь то мужчина или женщина. Мы приветствуем решение Комитета по этике и дисциплине, которое дает четкий сигнал, что подобное поведение недопустимо".
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