В понедельник утром, 19 августа, в Ропажском крае автобус съехал в кювет. Пассажиры в результате аварии не пострадали, пишет LETA.
В Ропажском крае автобус съехал в кювет
Около 8:20 в полицию поступил вызов о ДТП: пассажирский автобус вылетел с дороги и съехал в кювет.
По предварительной информации, которой располагает полиция, у водителя автобуса могли возникнуть проблемы со здоровьем.
В воскресенье, 18 августа, в Латвии зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 11 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Оформлено 406 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 213 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения было возбуждено шесть административных и восемь уголовных дел, а также одно - за вождение в состоянии наркотического опьянения.
Как уже сообщалось, в понедельник утром, 19 августа, в Шакяйском районе Литвы перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 26 человек, а двое пассажиров оказались заблокированы.
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