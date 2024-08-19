В Ропажском крае автобус съехал в кювет

Около 8:20 в полицию поступил вызов о ДТП: пассажирский автобус вылетел с дороги и съехал в кювет.

По предварительной информации, которой располагает полиция, у водителя автобуса могли возникнуть проблемы со здоровьем.

В воскресенье, 18 августа, в Латвии зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 11 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Оформлено 406 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 213 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения было возбуждено шесть административных и восемь уголовных дел, а также одно - за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Как уже сообщалось, в понедельник утром, 19 августа, в Шакяйском районе Литвы перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 26 человек, а двое пассажиров оказались заблокированы.

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