В Литве перевернулся автобус Ecolines: он ехал в Ригу. Пострадали 26 человек

Об аварии первым сообщил портал Lrytas.

Как уточняет 15min.lt, перевернулся пассажирский автобус Ecolines.

Как информировали BNS в Департаменте пожарной безопасности и спасения Литвы, в 05:51 поступило сообщение о том, что в деревне Жигенай Шакяйского района перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Калининград - Рига.

В автобусе находились 47 человек.

По словам представителя полиции Мариямпольского уезда Гинтаре Навицкайте, транспортным средством управлял гражданин Латвии.

Он не справился с управлением автобусом и врезался в островок безопасности.

26 пострадавших, среди которых были граждане Латвии и России, были доставлены в больницы городов Юрбаркас и Шакяй. В автобусе также находился один литовец.

"Остальные люди в настоящее время находятся в Гелгаудишкской специальной школе, а Шакяйское самоуправление позаботилось о том, чтобы люди были накормлены и находились в безопасности", - сказала Навицкайте.

Причины аварии выясняются. По поводу ДТП начато досудебное расследование.

Министерство иностранных дел Латвии сообщило на платформе Х, что на данный момент известно об одном пострадавшем гражданине Латвии, всего в автобусе находилось 19 граждан Латвии.

19. augustā Šaķu rajonā Lietuvā, apgāžoties pasažieru autobusam, ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā kopumā cietuši 26 cilvēki. @LV_Lithuania rīcībā ir ziņas par vienu cietušo Latvijas pilsoni, kā arī informācija, ka autobusā bija 19 Latvijas valstspiederīgie.

Ja jums… — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) August 19, 2024

Если необходима консульская помощь, МИД призывает звонить по круглосуточному телефону консульского департамента Министерства иностранных дел +371 26337711 или писать на адрес электронной почты: palidziba@mfa.gov.lv.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!