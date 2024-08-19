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В Литве перевернулся автобус Ecolines: он ехал в Ригу. Пострадали 26 человек

Обновлено 19 августа 2024, 12:12
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Фото: очевидец 15min.lt

В понедельник утром, 19 августа, в Шакяйском районе Литвы перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 26 человек, а двое пассажиров оказались заблокированы.

Об аварии первым сообщил портал Lrytas. 

Как уточняет 15min.lt, перевернулся пассажирский автобус Ecolines.

Как информировали BNS в Департаменте пожарной безопасности и спасения Литвы, в 05:51 поступило сообщение о том, что в деревне Жигенай Шакяйского района перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Калининград - Рига.

В автобусе находились 47 человек.

По словам представителя полиции Мариямпольского уезда Гинтаре Навицкайте, транспортным средством управлял гражданин Латвии.

Он не справился с управлением автобусом и врезался в островок безопасности.

26 пострадавших, среди которых были граждане Латвии и России, были доставлены в больницы городов Юрбаркас и Шакяй. В автобусе также находился один литовец.

"Остальные люди в настоящее время находятся в Гелгаудишкской специальной школе, а Шакяйское самоуправление позаботилось о том, чтобы люди были накормлены и находились в безопасности", - сказала Навицкайте.

Причины аварии выясняются. По поводу ДТП начато досудебное расследование.

Министерство иностранных дел Латвии сообщило на платформе Х, что на данный момент известно об одном пострадавшем гражданине Латвии, всего в автобусе находилось 19 граждан Латвии.

Если необходима консульская помощь, МИД призывает звонить по круглосуточному телефону консульского департамента Министерства иностранных дел +371 26337711 или писать на адрес электронной почты: palidziba@mfa.gov.lv

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