"Семью надо кормить". Швецов о завершении карьеры и проблемах спорта в Латвии

Во-вторых, у нас нет основного - базы. Бассейн и стадион или хотя бы лес рядом. Где ты можешь эти первые два основных вида развивать. А у нас такого места нет. В этом тоже очень большая проблема. Я как старый пятиборец просто попал в такое русло, когда у меня был результат по юношам и юниорам. Я попал в эту колею, когда я смог пройти всё без проблем и остаться в спорте. А сейчас очень тяжело, мне кажется", - говорит Павел.