Латвийский пятиборец Павел Швецов в программе "Мне только спросить" рассказал о неопределённости, в которой он пребывает из-за истекшего контракта с Латвийской олимпийскойм командой (LOV). Также спортсмен поделился планами на будущее и проблемами в латвийском пятиборье.
"Семью надо кормить". Швецов о завершении карьеры и проблемах спорта в Латвии
11 августа, сразу после Олимпийских игр в Париже, у Павла Швецова закончился договор с LOV - организацией, отвечающей за олимпийцев Латвии.
"У меня сейчас получается такая неопределённость. Я жду, продлят мне контракт или нет, предложат что-то или нет. Никто не понимает. И самое главное - я не понимаю", - говорит спортсмен.
Швецов отмечает, что от решения LOV зависит, продолжит ли он карьеру.
"Семью надо кормить. И финансирование для сборов, для соревнований тоже должно быть. Ты не можешь просто из ниоткуда брать деньги, ехать на соревнования, тренироваться", - говорит спортсмен.
Латвийский пятиборец продолжает служить в армии, и в настоящий момент у него есть возможность тренировать там военных, но Швецов не исключает вероятность того, что ему придётся уехать за границу. Тем не менее своё будущее он связывает только со спортом, отмечая, что не видит себя на офисной работе.
"В Латвии пятиборья точно не будет. Развивать его здесь нет смысла. Мы не можем ничего предложить детям, потому что тренироваться 6 часов в день никто не захочет. Чтобы всё пятиборье освоить, это нужно очень много времени тратить. А что ты сейчас можешь предложить молодёжи? 300 евро? Ну, кто захочет за 300 евро работать 6 часов в день?
Во-вторых, у нас нет основного - базы. Бассейн и стадион или хотя бы лес рядом. Где ты можешь эти первые два основных вида развивать. А у нас такого места нет. В этом тоже очень большая проблема. Я как старый пятиборец просто попал в такое русло, когда у меня был результат по юношам и юниорам. Я попал в эту колею, когда я смог пройти всё без проблем и остаться в спорте. А сейчас очень тяжело, мне кажется", - говорит Павел.
Швецов вернулся из Франции, заняв на Олимпийских играх в Париже 17-е место. Для латвийского спортсмена это была вторая в карьере Олимпиада - три года назад в Токио он занял 14-е место. На вопрос, хочется ли ему оказаться в Лос-Анджелесе на Олимпиаде-2028, Швецов отвечает:
"Если честно, сейчас пока, наверное, не хочется, потому что ты понимаешь, сколько работы впереди. Это колоссальная работа. Сколько сборов, соревнований, стресса. Пока что нет. Надо отойти от этих Олимпийских игр", - смеётся спортсмен.
Это лишь часть интервью с Павлом Швецовым. Полное интервью смотрите и читайте здесь:
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