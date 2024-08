Минсообщения отмечает, что особенно важно соблюдать разрешенную скорость движения, в том числе не превышая ее даже на 6-10 километров в час, в местах, где возможны столкновения с малозащищенными участниками дорожного движения. В исследовании Relationship between Speed and Risk of Fatal injury: Pedestrians and Car Occupants подчеркивается, что риск тяжело пострадать или даже погибнуть значительно возрастает для пешехода, если в момент столкновения скорость транспортного средства превышает 30 километров в час, а при скорости от 40 до 50 километров в час тяжесть травм пешехода увеличивается и шансы на выживание значительно снижаются.