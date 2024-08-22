Министр сообщения Каспар Бришкенс отмечает, что исследования и данные говорят о необходимости ввести эффективные меры, в том числе создать отделенную инфраструктуру пешеходных и велодорог, ввести политику нулевой толерантности к безрассудному вождению и усилить контроль за участниками дорожного движения. Бришкенс подчеркивает, что не менее важно обеспечить механизм компенсации морального ущерба, возникшего в результате инцидентов, связанных с инфраструктурой.

Кроме того, предложения включают в себя повышение безопасности услуг микромобильности, в том числе обязанность для оказывающих услуги предприятий проводить тесты на реакцию во всех прокатах транспортных средств по ночам выходных дней. Также предложено обеспечить более широкую информационную поддержку, чтобы донести до общественности информацию о возможности опробовать в рамках проектов по развитию новые инфраструктурные решения, а также разработать комплексное руководство (руководящие принципы) для пострадавших в ДТП и их семей.

По-прежнему актуален вопрос о применении штрафа в случае превышения установленной скорости движения до 10 километров в час, отмечает Минсообщения.

По статистике ДТП, на 20 августа 2024 года в результате ДТП в Латвии погибли 63 человека, а за аналогичный период 2023 года - 88. Сравнение статистики ДТП в Латвии с остальными странами Европейского союза (ЕС) показывает, что в Латвии в 2023 году в ДТП погибли 76 человек на миллион жителей, тогда как в среднем по ЕС это 46 человек, а, например, в Швеции - 21 человек.