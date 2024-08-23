Самойлова про Олимпийский игры: "Сезон - один из лучших в нашей карьере"

В программе "Новый день" Анастасия Самойлова заметила, что несмотря, что им не удалось выйти в полуфинал Олимпиады, в целом для их дуэта с Тиной Граудиней год оказался успешным - после Парижа они стали пятыми на чемпионате Европы.

"В общем сезон — один из лучших в нашей карьере", - сказала спортсменка.

Напомним, в четвертьфинале латвийский дуэт Тина Граудиня / Анастасия Самойлова проиграл бразильянкам, которые в итоге взяли золотую медаль.

Спортсменка призналась, что после 4-го места на Олимпиаде в Токио от их дуэта ждали большего. Ее супруг Михаил Самойлов подтвердил, что многие знакомые перед Олимпиадой говорили о необходимости завоевать медали, чем добавляли стресса.

Галерея: Пляжные волейболистки Граудиня и Самойлова

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!