Латвийская пляжная волейболистка Анастасия Самойлова считает пятое место отличным результатом, и в целом оценивает этот сезон как один из лучших в своей карьере. Об этом пишет LSM+.
Самойлова про Олимпийский игры: "Сезон - один из лучших в нашей карьере"
В программе "Новый день" Анастасия Самойлова заметила, что несмотря, что им не удалось выйти в полуфинал Олимпиады, в целом для их дуэта с Тиной Граудиней год оказался успешным - после Парижа они стали пятыми на чемпионате Европы.
"В общем сезон — один из лучших в нашей карьере", - сказала спортсменка.
Напомним, в четвертьфинале латвийский дуэт Тина Граудиня / Анастасия Самойлова проиграл бразильянкам, которые в итоге взяли золотую медаль.
Спортсменка призналась, что после 4-го места на Олимпиаде в Токио от их дуэта ждали большего. Ее супруг Михаил Самойлов подтвердил, что многие знакомые перед Олимпиадой говорили о необходимости завоевать медали, чем добавляли стресса.
Галерея: Пляжные волейболистки Граудиня и Самойлова
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