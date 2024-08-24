Массовое убийство в Германии: задержаны два человека

В результате нападения пострадали восемь человек. Состояние четырех пострадавших тяжелое.

Злоумышленник пока не пойман. Найти его по горячим следам не удалось из-за возникшей паники.

Полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в том, что он знал о готовящемся нападении, но не сообщил в полицию. Он был арестован после того, как две женщины услышали разговор подростка по телефону, во время которого он обсуждал произошедшее, и сообщили об этом в полицию.

Вечером в субботу стало известно о втором арестованном: он последовал за операцией полиции в центре размещения беженцев, пишет Reuters со ссылкой на полицию. Правоохранители отказались раскрыть подробности о подозреваемом или его или ее связи с нападением.

"Пока нам не удалось определить мотив, но, учитывая все обстоятельства, мы не можем исключать возможность теракта", - заявил представитель антитеррористического управления прокуратуры Маркус Каспер.

Власти создали веб-сайт, на котором призывают размещать фото и видео, связанные с нападением.

Галерея: Нападение с ножом на фестивале в городе Золинген, Германия

Полиция обнаружила оружие, предположительно, использованное при нападении - нож.

Золинген находится в 25 км от Дюссельдорфа. Глава МВД федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Герберт Ройл заявил, что преступник напал внезапно и наносил удары без разбора.

"Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение

Заявление об ответственности ИГ было опубликовано в Telegram-каналах Amaq, которое является основным каналом трансляции обращений "Исламского государства".

Однако обычно подобные заявления публикуются, когда известно о смерти нападавшего. Пока сведений об этом не было.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!