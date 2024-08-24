В результате нападения погибли три человека, еще пятеро человек серьезно ранены.

Нападавший скрылся с места происшествия, его разыскивают. Нападение произошло на центральной площади города.

"Фестиваля разнообразия", посвященный 650-летию города, начался в пятницу и должен был продлиться до воскресенья, 24 августа. На улицах центра города были установлены сцены, на которых предлагались такие развлечения, как живая музыка, кабаре и акробатические представления.

Галерея: Нападение в Германии

Один из организаторов фестиваля Филипп Мюллер призвал участников фестиваля сохранять спокойствие, но "держать глаза открытыми, потому что, к сожалению, виновник не пойман". Он рассказал, что "человек с ножом" ранил множество людей.

"Мы хотели все вместе отпраздновать день рождения нашего города, а теперь вынуждены оплакивать погибших и раненных", - написал мэр Тим Курцбах в Facebook.

BREAKING: ‘Arab-looking’ man goes on a knifing spree at a music festival in #Solingen, Germany, say reports.

Nine stabbed, at least three killed.

The festival celebrated ‘diversity’, some posts say. pic.twitter.com/qHz3sl3SjB — Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) August 23, 2024

Золинген с населением около 160 000 человек расположен недалеко от таких крупных городов, как Кельн и Дюссельдорф.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер недавно предложила ужесточить законы об оружии, разрешив носить в общественных местах только ножи с лезвием не более шести сантиметров. В настоящее время разрешено носить ножи с длиной лезвия до 12 сантиметров.

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