Вечером в пятницу, 23 августа, мужчина совершил нападение с ножом на празднующих День города в Золингене (Германия).
В результате нападения погибли три человека, еще пятеро человек серьезно ранены.
Нападавший скрылся с места происшествия, его разыскивают. Нападение произошло на центральной площади города.
"Фестиваля разнообразия", посвященный 650-летию города, начался в пятницу и должен был продлиться до воскресенья, 24 августа. На улицах центра города были установлены сцены, на которых предлагались такие развлечения, как живая музыка, кабаре и акробатические представления.
Галерея: Нападение в Германии
Один из организаторов фестиваля Филипп Мюллер призвал участников фестиваля сохранять спокойствие, но "держать глаза открытыми, потому что, к сожалению, виновник не пойман". Он рассказал, что "человек с ножом" ранил множество людей.
"Мы хотели все вместе отпраздновать день рождения нашего города, а теперь вынуждены оплакивать погибших и раненных", - написал мэр Тим Курцбах в Facebook.
BREAKING: ‘Arab-looking’ man goes on a knifing spree at a music festival in #Solingen, Germany, say reports.— Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) August 23, 2024
Nine stabbed, at least three killed.
The festival celebrated ‘diversity’, some posts say. pic.twitter.com/qHz3sl3SjB
Золинген с населением около 160 000 человек расположен недалеко от таких крупных городов, как Кельн и Дюссельдорф.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер недавно предложила ужесточить законы об оружии, разрешив носить в общественных местах только ножи с лезвием не более шести сантиметров. В настоящее время разрешено носить ножи с длиной лезвия до 12 сантиметров.
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