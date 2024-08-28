"Я был ранен душевно и поэтому побежал в "Согласие". Это единственное, что я сделал неправильно", - сказал в студии "Кто вам платит?" латвийский боксёр Майрис Бриедис, который на прошлой неделе завершил спортивную карьеру.
"Люди должны отвечать за свои слова". Бриедис об оскорблениях и тех, кто от него отвернулся
Майрис Бриедис в какой-то момент из безусловного героя страны стал мишенью для оскорблений и хейтеров, которые припоминали ему попытку вызвать на бой блогера Джейка Пола, расплывчатые и общие формулировки на тему полномасштабной войны в Украине, комментарии насчёт сноса памятника в парке Победы. Бриедис говорит, что близко к сердцу принимал все эти комментарии и не понимал, откуда в людях столько злости.
"Я был ранен душевно и поэтому побежал в "Согласие". Это единственное, что я сделал неправильно. Не надо было идти в политику, надо было просто остаться спортсменом. Но произошло так, как произошло. Это опыт, который мы не можем поменять. Я увидел просто, какие люди вокруг меня. Не я поменялся, а люди показали своё истинное лицо".
Бриедис привёл пример Саудовской Аравии, где за оскорбление в социальных сетях, за унижение или за плохие слова - тюремный срок. "Сразу по IP-адресу государство находит, приезжает и сажает в тюрьму". На уточняющий вопрос, правильно ли сажать людей в тюрьму за слова, Бриедис отвечает: "Правильно".
"Мы видим, что сейчас происходит в нашем государстве. Каждый что-то может написать. Он, может быть, сидит на Твайка [улица, где находится Рижский центр психиатрии и наркологии. - Прим. ред.], но ему дана эта сила. Как в "Наша Russia" было - сидит за компьютером и говорит: "У меня такая сила в пальцах". Его спрашивают: "Какая у вас сила в пальцах?", он отвечает: "Ну, представьте, вот мост построили за 10 миллиардов. Вложили такие большие труды, деньги. А я пишу: "Полное говно". "Вот такая у меня сила, я всех их опустил, понимаешь?". (...) Поэтому я считаю, что люди должны думать, что говорят. Люди должны отвечать за свои слова. Слово - это не просто слово. (...) И поэтому я бы принял такой закон. И вы увидели бы, что люди стали бы относиться друг к другу совершенно по-другому".
В обществе также была претензия к Майрису из-за его общих слов и расплывчатых формулировок после 24 февраля 2022 года. От боксёра многие хотели услышать однозначную позицию, но он заявил, что не будет занимать "одну сторону" в войне в Украине.
"А что я сказал? Я сказал, что я против той ситуации, которая в тот момент происходила в Украине. Там большинство вообще не при делах. Простой народ. То, что там в войнушку кто-то хочет играть, ну идите на поле, играйте в войнушку. Почему всегда должен страдать простой народ? Зачем? Я против этого. Хотите драться? Вот ваш ринг, вот берите танчики и между собой там деритесь. У меня такая философия.
Если бы напали на Латвию - вообще нет вопросов. Большего патриота в Латвии вы не видели. Всегда я поднимал флаг Латвии, всегда я говорил: мой народ - мой допинг. И тут мой народ просто восстал против меня. Ну, какая-то часть. За то, что я сказал", - говорит Бриедис.
В эфире программы "Кто вам платит?" он также рассказал о своих претензиях и обиде на СМИ, о фильме о нём, который ему не понравился, а также о людях, которые в разное время от него отвернулись.
Полностью интервью с Майрисом Бриедисом вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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