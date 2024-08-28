"Люди должны отвечать за свои слова". Бриедис об оскорблениях и тех, кто от него отвернулся

"Мы видим, что сейчас происходит в нашем государстве. Каждый что-то может написать. Он, может быть, сидит на Твайка [улица, где находится Рижский центр психиатрии и наркологии. - Прим. ред.], но ему дана эта сила. Как в "Наша Russia" было - сидит за компьютером и говорит: "У меня такая сила в пальцах". Его спрашивают: "Какая у вас сила в пальцах?", он отвечает: "Ну, представьте, вот мост построили за 10 миллиардов. Вложили такие большие труды, деньги. А я пишу: "Полное говно". "Вот такая у меня сила, я всех их опустил, понимаешь?". (...) Поэтому я считаю, что люди должны думать, что говорят. Люди должны отвечать за свои слова. Слово - это не просто слово. (...) И поэтому я бы принял такой закон. И вы увидели бы, что люди стали бы относиться друг к другу совершенно по-другому".