Фото Латвийские хоккеистки победили команду вооруженных сил Канады

Забитыми шайбами отличились латвийки Шарлоте Штале, Кития Дуце, Сарма Гусаре, Ивита Круминя и Карина Шилайане, а также канадки Лиси Жирар, Маело Рийо.

Игра проходила в три периода по десять минут.

Большинство игроков сборной Канады занимаются хоккеем с детства, некоторые из них тренировались и играли в клубах и командах.

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Весной женская сборная Латвии заняла второе место в группе B первого дивизиона чемпионата мира в Риге и в декабре примет участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сборная U-18 сыграет в Риге в январе 2025 года в турнире второго дивизиона группы А чемпионата мира.

С 2017 года Канада играет ведущую роль в обеспечении расширенного присутствия НАТО в Латвии. С июля боевая группа постепенно трансформировалась в многонациональную бригаду, укрепляя возможности сдерживания и обороны НАТО, а также безопасность народа Латвии.

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