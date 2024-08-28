В "Индексе оценки безопасности дорожного движения в самоуправлениях 2023" на основании данных о статистике дорожно-транспортных происшествий и опроса жителей Министерство сообщения признало самым безопасным для дорожного движения городом Вентспилс, а самым безопасным краем - Валкский край, выяснило агентство LЕТА на мероприятии по награждению самоуправлений.
Названы самые безопасные для дорожного движения самоуправления Латвии
По сравнению с результатами 2022 года изменений в категории городов не было: и в этом году самым безопасным для дорожного движения городом признан Вентспилс, далее следует Резекне, а третье место сохранила Лиепая.
А вот в категории краев по сравнению с 2022 годом наблюдаются изменения. Первое место занял Валкский край, за ним следует Олайнский край, впервые попавший в список лауреатов, а третье место занял Екабпилсский край, занявший в 2022 году шестое место.
Кроме того, в этом году были вручены награды самым дружественным в аспекте доступности городу и краю Латвии. Эту награду получили Рига и Лудзенский край.
Заместитель директора департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Янис Калниньш пояснил, что доля статистики составила 70%, а опрос населения - 30%. Кроме того, в этом году был учтен новый аспект микромобильности - на основании оценки участия и активности самоуправлений в улучшении микромобильности.
Министр сообщения Каспар Бришкенс на мероприятии напомнил, что Минсообщения представило план, по которому к 2027 году планируется на 35% сократить число тяжело травмированных и погибших в ДТП. План также содержит такие аспекты, как улучшение дорожной инфраструктуры, усиление контроля, более активное использование и анализ данных ДТП, а также более справедливая политика наказаний.
В свою очередь, председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс отметил, что 2023 год в аспекте безопасности дорожного движения оказался одним из худших, так как число погибших в прошлом году составило 142 человека, что является одним из худших показателей за последние годы.
Аксенокс посоветовал самоуправлениям больше использовать и анализировать данные ДТП и применять советы экспертов, а также мировой опыт путем участия в семинарах и конференциях.
По данным CSDD, в прошлом году в ДТП пострадали 4180 человек, из них 1859 - уязвимые участники дорожного движения. 382 человека получили серьезные травмы в прошлом году, 178 из них - уязвимые участники дорожного движения, и 142 человека погибли в прошлом году, почти половина из них - уязвимые участники дорожного движения (66).
Цель "Индекса безопасности дорожного движения" - выделить и популяризировать примеры хорошей практики в улучшении дорожного движения, а также повышать осведомленность должностных лиц самоуправлений и жителей в сфере безопасности дорожного движения.
Минсообщения проводит конкурс в третий раз, и он финансируется из средств Совета по безопасности дорожного движения.
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