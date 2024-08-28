Названы самые безопасные для дорожного движения самоуправления Латвии

По сравнению с результатами 2022 года изменений в категории городов не было: и в этом году самым безопасным для дорожного движения городом признан Вентспилс, далее следует Резекне, а третье место сохранила Лиепая.

А вот в категории краев по сравнению с 2022 годом наблюдаются изменения. Первое место занял Валкский край, за ним следует Олайнский край, впервые попавший в список лауреатов, а третье место занял Екабпилсский край, занявший в 2022 году шестое место.

Кроме того, в этом году были вручены награды самым дружественным в аспекте доступности городу и краю Латвии. Эту награду получили Рига и Лудзенский край.

Заместитель директора департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Янис Калниньш пояснил, что доля статистики составила 70%, а опрос населения - 30%. Кроме того, в этом году был учтен новый аспект микромобильности - на основании оценки участия и активности самоуправлений в улучшении микромобильности.