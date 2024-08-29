Публикация TVNET+ "Торренты и пиратские онлайн-кинотеатры блокируют. Ждут ли пользователей штрафы?" вызвала большой интерес читателей. В продолжение темы Госполиция дала порталу развернутый комментарий со ссылками на нормативные акты – к какой ответственности могут привлечь незаконопослушных зрителей. К слову, в соседней Литве пользователей уже вовсю штрафуют за скачанные "пиратские" фильмы и аудиокниги.
VPN в Латвии не запрещен, но есть нюанс...
Как уже сообщал TVNET+, вот уже несколько лет в Латвии ведется активная борьба с теми, кто поставляет услуги нелегального ТВ, подключая абонентов к российским телеканалам, ныне запрещенным в Латвии. Вступившие в силу в 2022 году нормы позволяют накладывать штраф не только на дельцов, но и на тех, кто смотрит "запрещенку" (Aizsargāta pakalpojuma likums, пункт 2 статьи 7).
А сейчас на рассмотрение в Сейм поданы поправки к закону, расширяющие полномочия Национального совета по электронным СМИ (NEPLP): скоро надзирающий орган получит возможность блокировать торрент-трекеры, пиратские онлайн-кинотеатры и прочие ресурсы, с которых скачивают фильмы, музыку и электронные книги, нарушая авторские и смежные права.
То, что IPTV/OTT приставки или спутниковые тарелки, направленные не в ту сторону, в Латвии вне закона – понятно. А вот как быть с VPN?