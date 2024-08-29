VPN в Латвии не запрещен, но есть нюанс...

Как уже сообщал TVNET+, вот уже несколько лет в Латвии ведется активная борьба с теми, кто поставляет услуги нелегального ТВ, подключая абонентов к российским телеканалам, ныне запрещенным в Латвии. Вступившие в силу в 2022 году нормы позволяют накладывать штраф не только на дельцов, но и на тех, кто смотрит "запрещенку" (Aizsargāta pakalpojuma likums, пункт 2 статьи 7).