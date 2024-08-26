Торренты и пиратские онлайн-кинотеатры блокируют. Ждут ли пользователей штрафы?

Новая нормативная база делегирует NEPLP полномочия быстро и кардинально решать назревшие вопросы. Если владелец ресурса или поставщик услуг хостинга не отреагирует на запрос и в течение 15 дней не докажет свои права на размещение контента, Совет может просто ограничить к нему доступ. Также будут заблокированы "зеркала" пиратских сайтов.

Но насколько эффективны эти меры? Не секрет, что многие пользователи легко обходят все преграды, просто инсталлируя программное обеспечение VPN (виртуальной частной сети). Подобных продуктов легион. В некоторых странах, например в Китае и в России, с ними пытаются жестко бороться и хотя формально не запрещают, блокируют сами протоколы конкретных VPN, ограничивают популяризацию и т.п. Тем не менее все это напоминает извечное противостояние щита и меча: в ответ на прессинг поборников закона появляются новые инструменты для обхода блокировок.