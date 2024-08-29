Рейрс прокомментировал идею "заморозки" зарплат депутатам

"Было бы неправильно выделять какую-то категорию для полного замораживания зарплат. Правильно, что она будет ограничена, но я не согласен делать из закона о компенсациях отдельное исключение для депутатов", - сказал Рейрс.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня заявила в социальных сетях, что в такой бюджетной ситуации нельзя говорить о повышении зарплат для политических должностных лиц и их придется заморозить.

Руководство фракций "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян в Сейме подчеркнуло, что при принятии решения об ограничении повышения зарплат в государственном секторе политики должны проявлять солидарность.

"Лично я могу сказать, что если будут приняты решения об общем ограничении зарплат в госсекторе, то политики, на мой взгляд, не могут быть исключением в этой ситуации", - сказал глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревицс, добавив, что фракция "Нового Единства" Сейма также придерживается аналогичного понимания в этом вопросе.

Он подчеркнул, что политики должны быть солидарны при принятии таких решений.

Глава парламентской фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис заявил агентству LETA, что достаточно будет лишь проявить солидарность с остальным госсектором, и подчеркнул, что политики будут обязаны следовать тем же принципам.

Правительство поддержало ограничение роста фонда заработной платы в 2025 году на уровне не более 2,6% по сравнению с обновленным 31 июля этого года планом на 2024 год.

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