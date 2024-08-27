Правительство поддержало ограничение роста зарплатного фонда для работников госсектора

Ограничение на рост фонда оплаты труда распространяется на органы государственного управления, включая местные самоуправления, предприятия с государственным и муниципальным капиталом. Правительство сохранит за собой право принимать решения об исключениях. Самоуправления тоже будут иметь право делать исключения по решению думы.

Государственной канцелярии поручено подготовить необходимые нормы для включения в закон о государственном бюджете на 2025 год или в пакет бюджетных законопроектов.

Правительство также поручило Государственной канцелярии рассмотреть и подготовить предложения по сокращению должностей, которые остаются вакантными в течение длительного периода времени (более 12 месяцев).

Также было принято решение о том, что в 2025 году общее количество должностей в государственном секторе не должно быть увеличено. Правительство оставляет за собой право принимать решения об исключениях.

Для обеспечения дополнительного финансирования приоритетов в области безопасности, объявленных отраслевыми министерствами, было принято решение поддержать горизонтальное сокращение расходов министерств.

При сокращении расходов на 11, 16 и 22% экономия составит 50, 75 и 100 млн евро соответственно. Министерство финансов рассчитает сокращение расходов для каждого министерства после обновления базовых расходов основного и специального государственного бюджета в соответствии с решениями, принятыми по результатам обзора расходов.

Правительство также поручило отраслевым министерствам пересмотреть увеличение финансирования, предусмотренное в рамках государственного бюджета на 2025, 2026, 2027 и 2028 годы по отдельным мероприятиям, сохранив его на уровне 2024 года.

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