Правительство во вторник поддержало ограничение роста зарплатного фонда в 2025 году на уровне не более 2,6% по сравнению с обновленным 31 июля этого года планом на 2024 год.
Правительство поддержало ограничение роста зарплатного фонда для работников госсектора
Ограничение на рост фонда оплаты труда распространяется на органы государственного управления, включая местные самоуправления, предприятия с государственным и муниципальным капиталом. Правительство сохранит за собой право принимать решения об исключениях. Самоуправления тоже будут иметь право делать исключения по решению думы.
Государственной канцелярии поручено подготовить необходимые нормы для включения в закон о государственном бюджете на 2025 год или в пакет бюджетных законопроектов.
Правительство также поручило Государственной канцелярии рассмотреть и подготовить предложения по сокращению должностей, которые остаются вакантными в течение длительного периода времени (более 12 месяцев).
Также было принято решение о том, что в 2025 году общее количество должностей в государственном секторе не должно быть увеличено. Правительство оставляет за собой право принимать решения об исключениях.
Для обеспечения дополнительного финансирования приоритетов в области безопасности, объявленных отраслевыми министерствами, было принято решение поддержать горизонтальное сокращение расходов министерств.
При сокращении расходов на 11, 16 и 22% экономия составит 50, 75 и 100 млн евро соответственно. Министерство финансов рассчитает сокращение расходов для каждого министерства после обновления базовых расходов основного и специального государственного бюджета в соответствии с решениями, принятыми по результатам обзора расходов.
Правительство также поручило отраслевым министерствам пересмотреть увеличение финансирования, предусмотренное в рамках государственного бюджета на 2025, 2026, 2027 и 2028 годы по отдельным мероприятиям, сохранив его на уровне 2024 года.
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