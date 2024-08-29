Она напомнила, что за участие ребенка в дорожном движении без шлема на голове предусмотрено административное наказание. "К сожалению, в детской больнице мы видим, что нормы законодательства не соблюдаются", - поделилась она.

С мая этого года в BKUS в связи с падением с велосипеда, самоката или другого средства микромобильности обратились около 1000 детей и молодежи. Лишь треть из них подтвердили, что в момент происшествия у них на голове был защитный шлем, хотя его использование является обязательным.

Прошлым летом удалось добиться внедрения нормы об обязательном применении для детей защитного шлема с весны этого года, но, к сожалению, на практике видно, что нормы законодательства не соблюдаются, рассказала главврач.

Больше всего травм в связи с инструментами микромобильности дети получают, падая с велосипедов или попадая в столкновения с ними. Травмы после таких падений различны, в том числе тяжелые травмы головы, отмечает врач.

Если после получения травмы головы требуется операция, есть 50%-ая вероятность, что будут последствия, которые повлияют на здоровье ребенка, отмечает главврач клиники неврологии и нейрохирургии BKUS Басель Якуб Вахбе.

И после более легких травм головы могут быть функциональные расстройства, которые влекут за собой нарушения в учебе, потерю способности к концентрации, а также плохую координацию, которая увеличивает риск последующих падений, поясняет он.

Родители должны показывать положительный пример безопасного перемещения по дороге, надев шлем и на ребенка, и на себя, подчеркивает главврач BKUS.

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