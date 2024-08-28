Шлемы обязательны для юных велосипедистов и водителей самокатов - новые правила, старые привычки

Однако сотрудники полиции отмечают, что участники дорожного движения становятся более ответственными, хотя есть молодые люди, которые не знают о новых правилах или игнорируют их.

Например, один из случаев, зафиксированных во время рейда на улицах Валмиеры совместно с сотрудниками Государственной полиции, когда юнный велосипедист не использовал шлем.

— Что у нас должно быть у вас на голове?

— Шлем.

— До какого возраста нужно надевать шлем?

— До 16 лет, полных 16, кажется.

— А где ваш шлем?

— Я только что спустился с холма.

— Но вы находитесь на дорогах общего пользования.

Правоохранители рассказали, что молодые люди часто придумывают оригинальные оправдания отсутствия шлема.

"Девочки говорят, что испортится прическа. Потом они часто говорят, что голову сдавливает, но шлем можно отрегулировать", - сказала представитель полиции.

Через полчаса трое детей были замечены катающимися без шлемов.

Полицейские подчеркнули, что не только школы, но и родители играют ключевую роль в обучении детей закону.