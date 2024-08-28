С этого года шлемы обязательны для велосипедистов до 16 лет и водителей электросамокатов до 17 лет. Раньше при езде на велосипеде шлемы были обязательными до 12 лет. В этом году за отсутствие шлемов было наложено почти 300 административных штрафов, общая сумма штрафа составляет 15 000 евро. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
Шлемы обязательны для юных велосипедистов и водителей самокатов - новые правила, старые привычки
Однако сотрудники полиции отмечают, что участники дорожного движения становятся более ответственными, хотя есть молодые люди, которые не знают о новых правилах или игнорируют их.
Например, один из случаев, зафиксированных во время рейда на улицах Валмиеры совместно с сотрудниками Государственной полиции, когда юнный велосипедист не использовал шлем.
— Что у нас должно быть у вас на голове?
— Шлем.
— До какого возраста нужно надевать шлем?
— До 16 лет, полных 16, кажется.
— А где ваш шлем?
— Я только что спустился с холма.
— Но вы находитесь на дорогах общего пользования.
Правоохранители рассказали, что молодые люди часто придумывают оригинальные оправдания отсутствия шлема.
"Девочки говорят, что испортится прическа. Потом они часто говорят, что голову сдавливает, но шлем можно отрегулировать", - сказала представитель полиции.
Через полчаса трое детей были замечены катающимися без шлемов.
Полицейские подчеркнули, что не только школы, но и родители играют ключевую роль в обучении детей закону.
"Есть такая часть общества, которая говорит: "Мамы не было дома, и некому было напомнить, что нужно надеть шлем"; или думает: "Да я просто еще разок проеду, и никто меня не заметит" - сказала Лиене Каужена, представитель полиции.
С начала этого года шлемы стали обязательными для велосипедистов младше 16 лет и водителей электросамокатов младше 17 лет.
За семь месяцев текущего года к водителям электросамокатов и велосипедов было применено 276 административных наказаний. Из них в 108 случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения, в 15 случаях не использовался шлем, в 22 случаях водители не имели водительских прав, а также были зафиксированы другие нарушения.
"По сравнению с предыдущими четырьмя годами, статистика по ношению шлемов примерно одинакова. В наши обязанности не входит стоять на одном месте и дежурить, но мы выезжаем в рейды", - подчеркнула Лиене Каужена.
Штрафы варьируются от 10 до 70 евро.
Травматологи отмечают, что после введения более строгих правил случаев серьезных травм головы стало меньше, но подростки по-прежнему попадают в больницу после травм, полученных катаясь без шлема.
"Самый простой вариант - удар головой, но в более тяжелых случаях поражается мозг. Поэтому может быть сотрясение головного мозга, а в самых тяжелых случаях еще и кровоизлияние в мозг, что требует операции", - сказал Айвар Бауровскис, главный врач травматологического отделения Видземской больницы.
Он подчеркнул, что больше внимания следует также уделить использованию защите на коленях и локтях, а также ограничению разрешенной скорости движения.
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