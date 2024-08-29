Таможня не позволила вывезти из Латвии 15 машин Porsche: они могли предназначаться для России

7 августа на таможенный пункт в Резекне как таможенный орган контроля была подана экспортная декларация и сопроводительные документы на 15 новых автомобилей Porsche, предназначенных для вывоза в Казахстан. Экспортируемый груз был доставлен в Латвию автотранспортом, далее его планировалось транспортировать по железной дороге.

На основании результатов анализа информации о рисках и подозрений в том, что автомобили могли предназначаться не для получателя в Казахстане, а для России, товар не был допущен к экспорту, а латвийская таможня не позволила ему покинуть пределы Евросоюза.

Таможенное управление VID передало информацию о конкретной попытке обхода санкций таможенной службе Германии.

В целом в 2024 году количество попыток обхода санкций не только не уменьшилось, за исключением попыток вывоза денежных средств, но и увеличилось. За первые семь месяцев этого года таможенное управление VID выявило 4814 нарушений санкций в отношении России и Беларуси, в то время как в 2023 году было предотвращено в общей сложности 7789 нарушений санкций.

В этом году в 1821 случае таможенный контроль препятствовал таможенному оформлению партий санкционных товаров, предотвращая их вывоз из ЕС (1612 партий) или ввоз в ЕС из России и Беларуси (209 партий). В 2023 году таких случаев было 2175.

За первые семь месяцев этого года таможенное управление VID предотвратило вывоз из ЕС новых легковых автомобилей, седельных тягачей, прицепов, запчастей для транспортных средств и машин, различных электроприборов, моторного масла, срезанных цветов, луковиц цветов, одежды и других товаров. Наиболее распространенными товарами, запрещенными к ввозу в ЕС в этом году, являются древесина и изделия из нее, древесное топливо, строительные материалы, запасные части, моющие и чистящие средства, корма для животных, железо, изделия из алюминия и стали.

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