Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 августа, освободил от должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Командующий ВВС Украины Олещук отстранен от должности
Решение опубликовано на сайте Управления делами президента Украины. В нем не указаны причины увольнения.
Олещук был назначен командующим ВВС 9 августа 2021 года, сменив на этом посту Сергея Дроздова. Ранее он занимал должность заместителя командующего Восточным командованием Воздушных сил Украины.
На этой неделе в Украине потерпел крушение истребитель F-16 американского производства. В аварии погиб высокопоставленный украинский пилот. Позднее стало известно, что речь идет о подполковнике Алексее Месе. Его гибель, как отмечали СМИ, стала большой потерей для ВСУ, так как он был одним из немногих украинских пилотов, проходивших подготовку для управления F-16 в США.
Причины крушения пока не известны, но некоторые источники не исключают, что катастрофа произошла из-за ошибочного запуска ракеты украинских ПВО.
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