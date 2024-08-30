Командующий ВВС Украины Олещук отстранен от должности

Решение опубликовано на сайте Управления делами президента Украины. В нем не указаны причины увольнения.

Олещук был назначен командующим ВВС 9 августа 2021 года, сменив на этом посту Сергея Дроздова. Ранее он занимал должность заместителя командующего Восточным командованием Воздушных сил Украины.

На этой неделе в Украине потерпел крушение истребитель F-16 американского производства. В аварии погиб высокопоставленный украинский пилот. Позднее стало известно, что речь идет о подполковнике Алексее Месе. Его гибель, как отмечали СМИ, стала большой потерей для ВСУ, так как он был одним из немногих украинских пилотов, проходивших подготовку для управления F-16 в США.

Причины крушения пока не известны, но некоторые источники не исключают, что катастрофа произошла из-за ошибочного запуска ракеты украинских ПВО.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!