Украинский депутат: истребитель F-16 мог быть сбит "дружественным огнем"

Ранее американский чиновник сообщил The Wall Street Journal, что причиной крушения стала ошибка пилота.

По данным The Times, Украине обещано 79 истребителей, шесть из них переданы Киеву Нидерландами. Однако президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увеличении их числа до 120-130 - "чтобы успешно действовать против России в воздухе".

Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ранее заявил, что F-16 будут развернуты "в 40 километрах и более" от линии фронта, чтобы их нельзя было сбить. По его словам, истребители будут эффективно бороться с российскими крылатыми ракетами и атаковать наземные цели.

1 августа стало известно, что F-16 прибыли в Украину и уже совершили свои первые боевые полеты - самолеты использовались в качестве средств ПВО.

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