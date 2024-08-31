Мерзликин эмоционально прокомментировал гибель одноклубника Джонни Годро

Как уже сообщалось, в результате ДТП погибли лидер клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Джонни Годро и его брат Мэтью.

"Глубочайшие соболезнования семье Годро! Потрясающий товарищ по команде с самым большим сердцем и страстью к игре! Тебя будет не хватать, брат! Спи спокойно!" Элвис МерзликинХоккейный вратарь

Годро семь раз участвовал в Матчах звезд НХЛ, в 2017 году был удостоен награды "Леди Бинг Трофи", которая вручается игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В минувшем сезоне Годро стал самым результативным игроком "Коламбуса", набрав 60 (12+48) очков за 81 матч.

В составе национальной сборной он выиграл золото молодёжного и бронзу взрослого чемпионатов мира (2018). За сборную США на чемпионате мира 2024 года Джонни провёл восемь матчей, где записал на свой счёт 11 (3+8) результативных очков.

У Годро было прозвище Johnny Hockey или "Джонни Хоккей".

Ранее он несколько сезонов провел в клубе НХЛ "Калгари Флеймс", а последние два года представлял "Коламбус".

Как уже сообщалось, в социальной сети Х появилась информация, что хоккеист и его брат Мэттью катались на велосипедах и были сбиты насмерть пьяным водителем. Позднее информацию о гибели хоккеиста подтвердили в клубе.

"Коламбус" шокирован и опустошен этой невероятной трагедией. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, детям Ноа и Джонни, родителям и друзьям", - говорится в заявлении пресс‑службы.

Напомним, в 2021 году в результате несчастного случая с фейерверком погиб латвийский хоккейный вратарь Матисс Кивлениекс, также представлявший команду "Блю Джекетс". Кивлениекс был не только одноклубником Мерзликина, но и хорошим его другом. В момент происшествия они находились рядом.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!