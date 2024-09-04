Распространение Covid-19 увеличилось по всей Европе, а также в Латвии. В связи с этим в двух отделениях Даугавпилсской региональной больницы уже введены карантинные меры, сообщает TV3 Ziņas.
За неделю семь человек умерли от Covid-19. Эксперты призывают прививаться
Руководство Даугавпилсской региональной больницы утверждает, что вирусом болеют как пациенты, так и персонал.
Председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе утверждает: "С 20-го числа мы видим ковид-положительных пациентов как среди взрослых, так и среди детей. Начал болеть и персонал, включая врачей, медсестер и самый младший медперсонал. До конца недели мы постараемся остановить это, ограничив поток пациентов".
Между тем распространение Covid-19 выросло и в Рижской Восточной больнице. "Мы действительно каждую неделю видим, что число больных увеличивается, но хотелось бы сказать, что Covid-19 заражаются в основном люди из групп риска и те, у кого много побочных заболеваний. Никогда еще не было такой ситуации и такого периода, чтобы вообще никто не заболел Covid-19. Конечно, очень неприятно, что вирус все время меняется", - говорит главный инфекционист Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Людмила Виксна.
Причиной, по которой заболеваемость время от времени увеличивается, является появление новых форм.
Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков отметил: "Если был период в конце весны и начале лета, когда не было ни одного смертельного случая, то последние данные показывают семь смертей за неделю. Это значит, что для групп риска болезнь до сих пор опасна и стоит позаботиться о своей защите".
За последние два года, пока циркулировал вирус омикрон, зафиксировано уже около десяти пиков заболеваемости - однако если раньше они наблюдались больше в зимний период, то этим летом наибольшее распространение вируса наблюдается в летние месяцы.
"Вируса много, но число госпитализированных невелико. Скорее всего, это связано с тем, что летом легче всего заражаются и болеют Covid-19 молодые люди, а может быть, и дети. Те, кто больше всего контактирует, кто активен, кто работает, заражаются в рабочих коллективах, а также во время путешествий, посещения массовых мероприятий. Там инфекция распространяется, но не создает большой проблемы с нагрузкой на больницы. Мы будем жить с Covid-19 еще долго, мы должны быть к этому готовы. И иммунитет время от времени необходимо стимулировать", - сказал Юрий Перевощиков.
И способ сделать это - принять меры предосторожности, которые уже всем известны, а определенным группам риска - людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям старше 65 лет, а также людям с иммунодефицитом и беременным женщинам - все же рекомендуется делать прививки, которые оплачиваются государством.
"Мы уже свободны, мы можем прививаться, а можем не прививаться, но если мы не хотим умереть или сильно заболеть и знаем, что у нас много сопутствующих заболеваний или их нет, но есть возраст или, например, лишний вес или что-то еще, - я бы рекомендовала подумать о возможности вакцинации и пройти ее. Вакцин на сегодняшний день достаточно", - призвала Виксна.
Данные показывают, что в прошлом сезоне пожилые люди, получившие вакцину, госпитализировались в пять раз реже, чем невакцинированные. Между тем с началом нового учебного года прогнозируется рост заболеваемости.
"У детей теперь больше шансов заразиться в группе. Они сами могут не заболеть серьезно, но это не означает, что вирус не распространяется. Пострадать могу пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями", - сказал Перевощиков.
Учитывая, что в начале осени ситуация и так неблагоприятная, эксперты отмечают, что людям из групп риска безопаснее было бы обратиться к семейным врачам и пройти вакцинацию.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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