За неделю семь человек умерли от Covid-19. Эксперты призывают прививаться

За последние два года, пока циркулировал вирус омикрон, зафиксировано уже около десяти пиков заболеваемости - однако если раньше они наблюдались больше в зимний период, то этим летом наибольшее распространение вируса наблюдается в летние месяцы.

"Вируса много, но число госпитализированных невелико. Скорее всего, это связано с тем, что летом легче всего заражаются и болеют Covid-19 молодые люди, а может быть, и дети. Те, кто больше всего контактирует, кто активен, кто работает, заражаются в рабочих коллективах, а также во время путешествий, посещения массовых мероприятий. Там инфекция распространяется, но не создает большой проблемы с нагрузкой на больницы. Мы будем жить с Covid-19 еще долго, мы должны быть к этому готовы. И иммунитет время от времени необходимо стимулировать", - сказал Юрий Перевощиков.

И способ сделать это - принять меры предосторожности, которые уже всем известны, а определенным группам риска - людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям старше 65 лет, а также людям с иммунодефицитом и беременным женщинам - все же рекомендуется делать прививки, которые оплачиваются государством.