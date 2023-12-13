Перевощиков: человек без вакцины - как с радиоактивным грузом

По его словам, именно вакцина помогла в свое время замедлить распространение вируса.

"Тем временем надо было выиграть время, чтобы появилась вакцина. Это время было значительно выиграно. И вакцина появилась. И когда вакцина есть, мы можем защитить уязвимые группы населения. Это люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями, медработники. Их вакцинация помогла уже сбавить темп эпидемии", - заявил эксперт.

Но ситуация изменилась, хотя вакцина все еще очень сильно помогает.

"Сейчас по-другому. Потому что вирус стал настолько заразен, что его, скажем, путем выявления источников инфекции и их изоляции невозможно остановить. Вакцинация работала хорошо и против заражения, и против распространения вируса.

Задача вакцинации на сегодняшний момент - защитить группы риска, не дать им заболеть, не дать им попасть в больницы и, в общем-то, не дать им умереть.

И вакцина здесь прекрасно работает", - напоминает Перевощиков.

Он привел доказательства того, что вакцина работает.