Перевощиков: человек без вакцины - как с радиоактивным грузом

Обстоятельства вокруг пандемии Covid-19 изменились - изменились и методы борьбы с распространением вируса. Но вакцинация все еще остается важным инструментом для тех, кто хочет остаться здоровым или перенести болезнь легче. Об этом в эфире программы "Кто вам платит?" говорил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Почему мы больше не сидим по домам и не соблюдаем дистанцию в два метра? Ответ Перевощикова прост - всему свое время.
"В то время, когда болезнь была серьезная, не было никаких эффективных мер защиты, не было вакцины - нужно было время, чтобы вакцина была создана.
Какой же у нас классический способ? Это изолировать источник инфекции. Если этого не сделать, человек так и будет ходить и заражать дальше.
Все, что направлено на изоляцию, выявление источников инфекции - это очень хорошо работает. Это показало, что на самом деле хорошо работает. И поэтому надо было как можно больше тестировать, чтобы найти источник инфекции. Пока он будет дома, он гораздо меньше заразит", - объясняет Перевощиков.
Представитель SPKC рассказал о том, как именно происходило заражение и в каких масштабах.
"Это были ужасные цепочки, заболевали целые коллективы, семьи. Сын приехал в гости, заразил бабушку, бабушка умерла, там были люди на похоронах, тоже еще заболели. Вот эти цепочки - они тянулись. И это была наша обязанность все это расследовать, документировать", - вспоминает Перевощиков.
По его словам, именно вакцина помогла в свое время замедлить распространение вируса.
"Тем временем надо было выиграть время, чтобы появилась вакцина. Это время было значительно выиграно. И вакцина появилась. И когда вакцина есть, мы можем защитить уязвимые группы населения. Это люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями, медработники. Их вакцинация помогла уже сбавить темп эпидемии", - заявил эксперт.
Но ситуация изменилась, хотя вакцина все еще очень сильно помогает.
"Сейчас по-другому. Потому что вирус стал настолько заразен, что его, скажем, путем выявления источников инфекции и их изоляции невозможно остановить. Вакцинация работала хорошо и против заражения, и против распространения вируса.
Задача вакцинации на сегодняшний момент - защитить группы риска, не дать им заболеть, не дать им попасть в больницы и, в общем-то, не дать им умереть.
И вакцина здесь прекрасно работает", - напоминает Перевощиков.
Он привел доказательства того, что вакцина работает.
"Мы часто слышим такое, что "вакцина не работает, это плохо, зачем прививаться, это ни к чему". Но, опять-таки, факты говорят о другом. Совершенно о другом. Почему-то, видимо, те, кто не хочет прививаться, они не любят смотреть этим фактам в лицо, скажем так. А факты таковы: привитые пожилые люди старше 65 лет в 2,5 раза реже заболевают, в 4 раза реже попадают в больницу и в 5 раз реже умирают", - доказывает эпидемиолог.
Перевощиков напоминает, что вакцинация не может быть индивидуальным вопросом.
"Мне "нравится" эта фраза - "Мое тело - мое дело". Но здесь же речь идет не только о теле, а речь идет о заразных болезнях. Если бы это была болезнь незаразная - пожалуйста, болей, умирай, если выбрал такой путь.
Но ежели идет речь о заразных болезнях, то тело - это не только дело конкретного человека. Если кто-то ходит, скажем, с радиоактивным грузом, мы его боимся, и здесь же то же самое.
Здесь человек заражает других", - объясняет эпидемиолог.
Говоря об антипрививочниках и конспирологических теориях, Перевощиков с уверенностью признал, что основная причина - в психологической усталости.
"Я вспоминаю, что в начале пандемии идешь по городу - еще не было никаких ограничительных мероприятий, но никого нигде не было. Были пустые кафе, пустые улицы, пустые троллейбусы. Было даже странное такое ощущение. И никого не надо было, так сказать, заставлять это делать. Но прошел месяц-другой, и люди видят, что как-то ничего не меняется. И тут, конечно, всегда найдутся альтернативные пути.
Даже для собственного успокоения можно сказать, что пандемии нет. Сколько у нас было запросов даже от высоких должностных лиц!
Мы должны были доказать, что Covid существует. Мол, пожалуйста, представьте документы, где написано, потому что мы не верим", - вспоминает Перевощиков.
По его словам, убедить скептично настроенного человека очень сложно - даже научными данными.
"Здесь идет речь о том, что если говорить с тем, кто настроен психологически на то, чтобы что-то отрицать, то можно хоть тысячу публикаций предоставить, что это так, но найдется какой-то альтернативно мыслящий. И для человека это будет более значимо, чем тысяча других публикаций", - заявил он.
При этом, по словам Перевощикова, доля людей, отказывающихся делать прививки, после пандемии не снизилась. И речь идет не только о Covid-вакцинах, но и о более привычных прививках - от кори, гриппа и т. п.
В эфире также прозвучало:
- 00:00 Ностальгия по пандемии - вместе с Юрием Перевощиковым вспоминаем, что с того времени запомнилось больше всего;
- 5:00 Вернулись нормальные рабочие будни? Какова сейчас актуальная ситуация вокруг пандемии в Латвии;
- 14:56 Наивный вопрос № 1 - почему при все еще высокой заболеваемости поменялись методы борьбы с распространением вируса?
- 23:23 Covid с нами навсегда?
- 27:22 Наивный вопрос № 2 - есть ли сценарий, при котором вся Земля снова сядет на карантин?
- 30:07 Наивный вопрос № 3 - приведут ли антипрививочные настроения к возвращению бубонной чумы?
- 35:27 Снизила ли пандемия число прививающихся людей?
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