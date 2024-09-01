Большой футбол в Риге: стало известно, когда RFS проведет домашний матч против "Аякса"

В Латвии домашние игры турнира RFS может проводить только на стадионе "Сконто" или "Даугава". Как ранее порталу sportacentrs.com подтвердил генеральный директор клуба Марис Верпаковскис, домашние игры, скорее всего, пройдут на стадионе "Даугава".

В рамках турнира RFS в первом матче 26 сентября на выезде сыграет бухарестским ФКСБ, а первым домашним матчем станет игра 3 октября против стамбульского "Галатасарая". Затем 24 октября пройдет игра на выезде против франкфуртского "Айнтрахта", а 7 ноября - домашний матч против брюссельского "Андерлехта".

Следующий матч также пройдет на домашнем стадионе - 28 ноября против салоникского ПАОК. Затем 12 декабря последует выездная игра против израильского "маккаби", а потом - 23 января домашний матч против "Аякса". Еще неделей позже клуб сыграет на выезде с киевским "Динамо".

Израильский и украинский клубы проведут домашние матчи за пределами своих стран.

Напомним, RFS впервые в своей истории сыграет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.