Латвийский параспортсмен Айгарс Апинис уже во время разминки чувствовал, что сможет добиться высокого результата в метании диска на Паралимпийских играх в Париже, признался он сам в разговоре с Латвийским телевидением (LTV). Однако его беспокоит ситуация, что победитель состязаний не соответствует медицинскому классу.
Апинис: эта ситуация неправильная и подрывает спортивный дух
В воскресенье Апинис стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже в соревнованиях по метанию диска в медицинской группе F-52. "Уже во время разминки я чувствовал, что будет хороший результат, но спорт есть спорт. Физически я хорошо подготовлен, это отразилось и на моих результатах. Я хотел метнуть на 21 метр, улучшив свой паралимпийский рекорд. У меня серебро, и мы не знаем, что будет дальше, но я горжусь достижением", - говорит Апинис.
Апинису удалось бросить диск на 20,62 метра с четвертой попытки. В первых двух попытках он метнул диск на 20,21 и 19,49 метра, в пятой попытке - на 20,38 метра, а третий и шестой броски не были засчитаны.
В принципе, Апинис доволен своим результатом.
"Спортсмен и тренер обычно говорят, что могло бы быть лучше. Но мой тренер говорит, что технически бросок был идеальным, именно таким, как он ожидал, и так и было. Я интенсивно тренируюсь. В этом году я впервые за четыре года провел два полноценных сбора, это еще раз показывает, что сборы нужны спортсменам, так как результаты растут", - пояснил параспортсмен.
Первое место с новым мировым рекордом 27,06 метра занял итальянец Ридживан Ганешаморти, чье соответствие этой медицинской группе оспаривается.
"Считаю это неправильным, потому что он не соответствует медицинскому классу. Будем ждать результатов рассмотрения спора, но я считаю, что такая ситуация подрывает спортивный дух", - сказал Апинис.
Для Апиниса это уже седьмые Олимпийские игры. Он завоевал четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали в метании диска и толкании ядра. Три года назад в Токио Апинис занял третье место в этом виде спорта.
51-летний Апинис является самым титулованным латвийским паралимпийцем всех времен.
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