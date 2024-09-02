Апинис: эта ситуация неправильная и подрывает спортивный дух

В воскресенье Апинис стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже в соревнованиях по метанию диска в медицинской группе F-52. "Уже во время разминки я чувствовал, что будет хороший результат, но спорт есть спорт. Физически я хорошо подготовлен, это отразилось и на моих результатах. Я хотел метнуть на 21 метр, улучшив свой паралимпийский рекорд. У меня серебро, и мы не знаем, что будет дальше, но я горжусь достижением", - говорит Апинис.

Апинису удалось бросить диск на 20,62 метра с четвертой попытки. В первых двух попытках он метнул диск на 20,21 и 19,49 метра, в пятой попытке - на 20,38 метра, а третий и шестой броски не были засчитаны.

В принципе, Апинис доволен своим результатом.