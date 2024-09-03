Автомобиль - довольно дорогая покупка, поэтому водители часто задаются вопросом, сколько денег стоит тратить на транспортное средство. Компания carVertical, предоставляющая данные об автомобилях, провела исследование, чтобы выяснить, сколько месяцев нужно работать со средней зарплатой, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Исследование проводилось в нескольких странах, включая Латвию, и показало, что возможности в разных частях Европы значительно отличаются.
Жителям Латвии нужна семимесячная зарплата на покупку подержанного авто. А что в остальной Европе?
Латвийцы выкладывают за подержанный автомобиль почти семимесячную зарплату
Исследование рынка подержанных автомобилей в 23 европейских странах показало, что для того, чтобы позволить себе купить подержанный автомобиль средней ценовой категории, требуется в среднем почти 10 месяцев работы. Для многих водителей такая покупка может быть пугающей.
Латвия занимает 16-е место. Другими словами, возможность позволить себе автомобиль в Латвии лучше, чем в большинстве европейских стран.
Чтобы купить подержанный автомобиль, латвийцам приходится работать 6,9 месяца, как и их соседям-литовцам. Но это может занять и больше времени, поскольку не все могут откладывать всю зарплату ежемесячно - даже в семьях, где работает несколько человек.
Финансовые эксперты обычно не советуют тратить на автомобиль больше шестимесячной зарплаты. Но в большинстве стран, где проводилось исследование, покупатели автомобилей игнорируют этот совет и выбирают более дорогие модели.
Португальским автомобилистам из исследованных европейских стран приходится работать дольше, чтобы позволить себе подержанный автомобиль по средней цене - до 22,4 месяца. Далее следуют жители Румынии - 15,4 месяца и сербы - 14,7. Финнам приходится работать меньше всего, чтобы купить машину - всего 2,7 месяца. Следом за ними идут немцы - 6 месяцев и швейцарцы - 6,1.
Возможность позволить автомобиль существенно различается от страны к стране
По данным Ассоциации финансовой отрасли, средняя сумма кредита на покупку подержанного автомобиля в Латвии составляет 7500 евро, а средняя зарплата - 1100 евро.
Учитывая, что водители часто берут в лизинг более дорогие автомобили, дешевые альтернативы могут быть не включены в исследование. Поэтому средняя цена автомобиля в стране может быть даже немного ниже.
Например, BMW 3-й серии и Volvo XC60 - одни из самых популярных моделей автомобилей в Латвии. Ориентировочно самая низкая цена на автомобили 3-й серии 2016 года выпуска составляет 19 000 евро, поэтому жителю Латвии нужно работать не менее 17,5 месяца, чтобы позволить себе такой автомобиль.
XC60 аналогичного года стоит почти 20 000 евро. Чтобы купить его на среднюю зарплату, нужно работать не менее 18,4 месяца.
Самая высокая средняя цена подержанного автомобиля в Швейцарии - 39 000 евро. Однако средняя зарплата в Швейцарии также самая высокая среди рассмотренных в исследовании стран - 6377 евро. Далее идет Австрия, где средний автомобиль стоит 28 500 евро, и Португалия - 24 200 евро.
Хотя жители Австрии и Португалии тратят на автомобиль примерно одинаковую сумму, средняя зарплата в этих двух странах существенно различается. В Австрии она составляет 2600 евро, а в Португалии - менее 1100 евро.
Схожие с Латвией позиции занимают Украина со средней ценой подержанного автомобиля в 5000 евро и Финляндия - 8000 евро. Однако покупательная способность между этими странами резко отличается. Средняя зарплата в Украине составляет 394 евро, а в Финляндии - более 2900 евро.
Некоторые автомобилисты могут подумать, что вкладывать зарплату за несколько месяцев в покупку подержанного автомобиля - это слишком дорого, но следует отметить, что подержанные автомобили могут иметь различные скрытые расходы. Например, многие автомобили, выставленные на продажу, могут иметь поддельные показания одометра или даже замаскированные повреждения.
Продажи подержанных автомобилей демонстрируют стабильность
Матас Бузелис, эксперт автоиндустрии компании carVertical, отмечает, что продажи подержанных автомобилей восстановились, больше не буксуют и ситуация на рынке улучшилась по сравнению с прошлым годом.
По мере роста продаж новых автомобилей на рынке подержанных машин появляются мало подержанные автомобили, бывшие в руках одного владельца, что расширяет выбор для покупателей.
"Можно заметить, что рынок подержанных автомобилей на Европейском континенте стабилизируется. Цены на подержанные автомобили постепенно снижаются, поскольку предложение догоняет спрос. Наконец, те люди, которые хотели продать свой автомобиль, чтобы приобрести новый, могут сделать это, и им не придется годами ждать, чтобы купить новый автомобиль", - объяснил представитель carVertical.
Методология исследования
Исследование carVertical рассматривает 23 страны и располагает их в порядке убывания времени, необходимого для того, чтобы позволить себе подержанный автомобиль. Данные основаны на средней цене автомобиля и зарплате в каждой стране.
Средняя цена подержанного автомобиля в каждой стране основана на общедоступной информации в СМИ, статистике с порталов объявлений, данных партнеров carVertical и информации государственных органов на 2023 и 2024 годы.
Средняя зарплата в каждой стране была получена от Numbeo. Исследование проводилось в период с июня по июль 2024 года.
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