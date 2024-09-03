Жителям Латвии нужна семимесячная зарплата на покупку подержанного авто. А что в остальной Европе?

Некоторые автомобилисты могут подумать, что вкладывать зарплату за несколько месяцев в покупку подержанного автомобиля - это слишком дорого, но следует отметить, что подержанные автомобили могут иметь различные скрытые расходы. Например, многие автомобили, выставленные на продажу, могут иметь поддельные показания одометра или даже замаскированные повреждения.

Продажи подержанных автомобилей демонстрируют стабильность

Матас Бузелис, эксперт автоиндустрии компании carVertical, отмечает, что продажи подержанных автомобилей восстановились, больше не буксуют и ситуация на рынке улучшилась по сравнению с прошлым годом.

По мере роста продаж новых автомобилей на рынке подержанных машин появляются мало подержанные автомобили, бывшие в руках одного владельца, что расширяет выбор для покупателей.

"Можно заметить, что рынок подержанных автомобилей на Европейском континенте стабилизируется. Цены на подержанные автомобили постепенно снижаются, поскольку предложение догоняет спрос. Наконец, те люди, которые хотели продать свой автомобиль, чтобы приобрести новый, могут сделать это, и им не придется годами ждать, чтобы купить новый автомобиль", - объяснил представитель carVertical.

Методология исследования

Исследование carVertical рассматривает 23 страны и располагает их в порядке убывания времени, необходимого для того, чтобы позволить себе подержанный автомобиль. Данные основаны на средней цене автомобиля и зарплате в каждой стране.

Средняя цена подержанного автомобиля в каждой стране основана на общедоступной информации в СМИ, статистике с порталов объявлений, данных партнеров carVertical и информации государственных органов на 2023 и 2024 годы.

Средняя зарплата в каждой стране была получена от Numbeo. Исследование проводилось в период с июня по июль 2024 года.

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