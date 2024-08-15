Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой? CSDD предлагает решение

Покупка подержанного автомобиля должна быть не только эмоциональным, но и ответственным мероприятием, к которому следует подготовиться вовремя, изучив ситуацию на рынке и цены.

"Если мы сами не чувствуем себя очень компетентными в автомобильных вопросах, то нам следует пригласить мастера, но того, кто действительно разбирается в вещах, а не какого-то шарлатана, который делает вид, что знает все", - сказал Угис Витолс, глава Ассоциации торговцев подержанными автомобилями.

Если у вас нет своего мастера, вы можете приехать на один из постов техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения и провести диагностику автомобиля там.

"Это не будет стоить много, но инспекторы техосмотра проведут ту же диагностику, что и при техосмотре", - пояснил Малмейстерс, представитель CSDD.

Однако современные автомобили становятся все сложнее, поэтому стоит проверить не только "железо", но и "мозг" автомобиля, подключив его к компьютеру.