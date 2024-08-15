С развитием технологий покупатели подержанных автомобилей должны становиться все более разумными, ведь проверять следует не только железо автомобиля, но и "мозг". Если у вас нет своего механика, который мог бы осмотреть автомобиля, то покупатель может приехать на один из постов технического осмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и пройти диагностику автомобиля там, сообщил Латвийскому телевидению представитель дирекции Мартиньш Малмейстерс. Об этом сообщает lsm.lv.
Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой? CSDD предлагает решение
Покупка подержанного автомобиля должна быть не только эмоциональным, но и ответственным мероприятием, к которому следует подготовиться вовремя, изучив ситуацию на рынке и цены.
"Если мы сами не чувствуем себя очень компетентными в автомобильных вопросах, то нам следует пригласить мастера, но того, кто действительно разбирается в вещах, а не какого-то шарлатана, который делает вид, что знает все", - сказал Угис Витолс, глава Ассоциации торговцев подержанными автомобилями.
Если у вас нет своего мастера, вы можете приехать на один из постов техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения и провести диагностику автомобиля там.
"Это не будет стоить много, но инспекторы техосмотра проведут ту же диагностику, что и при техосмотре", - пояснил Малмейстерс, представитель CSDD.
Однако современные автомобили становятся все сложнее, поэтому стоит проверить не только "железо", но и "мозг" автомобиля, подключив его к компьютеру.
Руководитель Luminor Līzings Райво Бале подчеркнул, что очень важную роль играет эксперт, который дает оценку автомобилю: "Если автомобиль куплен у официального автодилера, то эти действия обязательно были проведены и машина соответствующего качества. Если же вы проводите [осмотр] у своего мастера, то вам следует выбрать такого, который достаточно хорошо разбирается в так называемых "железных" деталях, а также в подключении к компьютеру, чтобы проверить, нет ли ошибок".
Есть вещи, ремонт которых обойдется достаточно дорого. Например, проблемы с двигателем и системой охлаждения. Продавцы, как правило, добавляют в масло и топливо специальные присадки, чтобы на короткое время скрыть эту проблему, но если автомобиль будет эксплуатироваться длительное время, скрыть это уже не получится. Также следует остерегаться серьезной ржавчины, потому что это будет битва с ветряными мельницами.
"Нужно проверить, не проржавел ли автомобиль насквозь. Если он где-то проржавел, значит, весь кузов в таком состоянии. Не стоит надеяться, что это всего лишь одна дырка. Нет, такого не бывает", - отметил Витолс.
Хорошие машины с небольшим пробегом в Европе тоже дорого стоят, поэтому когда их привозят их в Латвию, цена будет высокой. Торговцы могут добиться более низких цен, привезя машину с большим пробегом и перемотав одометр, или купив битые автомобили, которые ремонтируются здесь. Если это не была серьезная авария и ремонт был качественным, то проблем с таким автомобилем не будет.
"То, что с подержанной машиной вообще ничего не придется делать, следует забыть. Это пустые разговоры, что теперь я буду ездить три года, ничего не делая", - сказал Витолс.
Перед покупкой стоит проверить историю автомобиля в различных базах данных. "Есть несколько бесплатных вариантов проверки: на сайте Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) или в приложении OCTA можно проверить, не зарегистрированы ли страховые случаи. Это создает дополнительные возможности для разговора с продавцом", - пояснил член правления LTAB Юрис Стенгревиц.
CSDD также предлагает возможность бесплатно ознакомиться с историей пробега, аварий и технических осмотров, проведенных в Латвии. Есть сайты, на которых за определенную плату можно ознакомиться с историей автомобилей в других странах, но не все страны Европы предоставляют эти данные.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!