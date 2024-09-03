Силиня прокомментировала информацию о сокращении основного капитала airBaltic

Премьер-министр подчеркнула, что airBaltic - одно из крупнейших стратегических предприятий страны, поэтому правительству важно провести подготовительные мероприятия, чтобы компания могла привлечь новые дополнительные инвестиции.

По словам Силини, когда авиакомпания получила поддержку во время пандемии Covid-19, Европейская комиссия указала, что необходимо сократить прямую государственную помощь airBaltic в течение пяти лет. "Это означает, что рано или поздно нам придется менять этот 100-процентный контрольный пакет, поэтому лучше сделать это самостоятельно, контролируемым и стратегическим образом", - сказала премьер-министр.

Она отметила, что если государство сохранит хотя бы 25% плюс одну акцию в капитале airBaltic после IPO, то оно сможет обеспечить развитие airBaltic, сохранение прямых рейсов и сохранение аэропорта "Рига" как стратегического центра.

Силиня подчеркнула, что правительство не приняло решение об уменьшении основного капитала airBaltic, а решило начать уменьшение уставного капитала. "Этот процесс будет завершен только после успешного проведения IPO, и мы узнаем, какой прогресс достигнут", - сказала Силиня.

Если процесс IPO не будет успешным, правительство примет отдельное решение, добавила Силиня.

Отвечая на вопрос о стратегическом инвесторе, премьер-министр указала, что переговоры еще продолжаются. Она сообщила, что процесс IPO и привлечение стратегического инвестора будут проходить параллельно, чтобы не задерживать процесс IPO и переговоры с инвестором.

Как уже сообщалось, в пятницу, 30 августа, правительство на закрытом заседании согласилось с тем, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию в капитале airBaltic после IPO.

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