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Видео Кролики, которых пытали в прямом эфире, уже в безопасности. Экоактивисты за уголовный процесс

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Кадр из сюжета Degpunktā
Кадр из сюжета Degpunktā Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta/"Mazās Ķepas"/Facebook/Apollo.lv kolāža

Недавно стало известно о прямой трансляции в TikTok, в которой пользователь приложения мучил кроликов перед зрителями. Люди сообщили об увиденном в ответственные учреждения, и после долгих усилий мужчину удалось найти, а кроликов доставить в безопасное место, сообщили в Degpunktā.

Янис под псевдонимом Bumbulitis после шокирующей прямой трансляции попал в поле зрения общества защитников прав животных Mazā ķepa и правоохранительных служб.

Когда действиями Яниса стали интересоваться общество защитников прав животных и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), работодатель мужчины связался с фермой "Королевство кроликов" в Ледмане и заявил ему, что кроликов придется вернуть.

Янис не оказал сопротивления и сам подготовил животных к возврату.

Кролики были болезненно худыми и не имели доступа к воде.

После этого Mazā ķepa доставила их в ветеринарную клинику для оценки состояния здоровья, а результаты экспертизы будут направлены в PVD и муниципальную полицию.

Первоначальный осмотр уже показал, что кроликов держали в голоде, а также было зафиксировано несколько визуально заметных травм.

По данному случаю начат административный процесс, но защитники прав животных надеются, что дело удастся переквалифицировать в уголовное преступление.

Видео: Сюжет Degpunktā

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