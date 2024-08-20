Видео Неприятные кадры! Пользователь TikTok из Ледмане в прямом эфире пытал кролика

В ролике видно, что мужчина сначала поднимает животное за голову, потом держит за шею, и в порыве эмоций даже отбрасывает. На ситуацию отреагировало общество Mazā ķepa.

"Животные подвергались жестоким пыткам в публичной среде, где это видят и подростки, и дети, что тоже ведет к своего рода безответственности, давая детям понимание, что они и так могут действовать, и им ничего не будет", - отметила руководитель общества Марта Мацкаре.

Зрители прямого эфира пытались отговорить мужчину от агрессии, но безуспешно.

Мацкаре отметила, что у мужчины также есть собака и две кошки. Количество кроликов неизвестно, но их как минимум двое.

Программе Degpunktā удалось связаться с мужчиной в Facebook. Он ответил, что кроликов "можно поднимать за уши и животное до сих пор в порядке".

Руководитель Mazā ķepa отметила, что всего за два часа удалось получить достаточно информации, чтобы можно было написать заявление в полицию и Продовольственно-ветеринарную службу, которые приступили к разрешению ситуации.

Видео: сюжет Degpunktā

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