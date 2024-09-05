Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш в интервью программе Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" развеял слухи о разногласиях с капитаном сборной Каспаром Даугавиньшем.
Витолиньш прокомментировал слухи о разногласиях с капитаном сборной Латвии Даугавиньшем
На прошлой неделе в Риге сборная Латвии завоевала право участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине.
Капитан сборной Латвии Даугавиньш был признан самым ценным игроком квалификационного турнира Олимпийских игр.
В свое время в СМИ появились слухи, что между Витолиньшем и Даугавиньшем имеются разногласия.
"Я не знаю, откуда они - у нас с Каспаром никогда не было разногласий", - подчеркнул Витолиньш.
Тренер дал понять, что до этого у Даугавиньша были разногласия с прошлым рулевым сборной - канадцем Бобом Хартли.
"Мы всегда понимали друг друга. Когда я взял на себя руководство сборной, я не сделал Каспара капитаном, потому что за год до этого у них была проблема с Бобом".
Витолиньш занял должность главного тренера сборной Латвии летом 2021 года. Под его руководством Теодор Блюгер стал капитаном квалификационного турнира Олимпийских игр в Пекине. После этого роль капитана национальной сборной на Олимпийских играх в Пекине доверили Лаурису Дарзиньшу.
"Вначале я не хотел возлагать на Каспара нагрузку, которая раньше была негативной. Я хотел, чтобы он сосредоточился на хоккее. Чтобы ему не приходилось думать о том, как мотивировать команду", - объяснил Витолиньш.
"Мы с Каспаром никогда не ссорились. Летом мы вместе играем в гольф. Когда он играл в Швейцарии, я ездил к нему домой и мы вместе ужинали", - добавил тренер.
"Это миф. Не знаю, откуда он взялся", - еще раз подчеркнул главный тренер латвийской сборной.
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