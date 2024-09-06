К сожалению, яблоки портятся быстрее, чем мы успеваем их съесть. Особенно когда их сезон в самом разгаре и мы собираем или выращиваем их сами, а друзья привозят не небольшое количество, а полные ведра и корзины. Когда мы видим, что какая-то часть яблока начала портиться, кажется, что мы можем ее отрезать и съесть оставшуюся часть, но так ли это на самом деле?
🍏 Почему нельзя есть подпорченные яблоки?
Хотя яблоки в целом полезны, важно знать, как получить из них наиболее ценные вещества и в каких случаях они будут вредны для здоровья.
"В сезон лучше всего есть свежие яблоки со всей кожурой", - советует специалист по питанию Лиене Сондоре.
Ценные вещества фруктов находятся непосредственно под кожурой - например, кверцетин, флоризин преимущественно содержится в кожуре яблок, он играет важную роль в поддержании здоровья, в противовоспалительных процессах. Рекомендуемая суточная доза фруктов и ягод составляет 200-300 граммов, то есть два-три яблока в день, поэтому не следует превышать количество съедаемых фруктов.
Однако если у вас чувствительный пищеварительный тракт, синдром раздраженного кишечника или реакция на фруктозу - будьте осторожны! После употребления яблок нередко кто-то испытывает вздутие живота, газы и даже диарею. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом по поводу конкретной ситуации. Возможно, виноваты клетчатка, фруктоза, но каждый случай индивидуален.
Поврежденные плоды ни в коем случае нельзя использовать в рационе, даже если поврежденный участок вырезают, подчеркивает специалист.
Поврежденные плоды производят патулин - природный токсин, который распространяется по плодам и невидим для наших глаз.
Патулин можно найти в продуктах, особенно кислых, таких как яблоки (также в помидорах и кислых ягодах, но там он будет в меньшей концентрации).
Также не следует варить варенье из поврежденных плодов, поскольку патулин не разрушается под воздействием температуры и остается в пище. По этой же причине поврежденные яблоки также не используют для приготовления соков и других блюд и напитков. Патулин может поражать желудочно-кишечный тракт, иммунную систему, нервную систему и способствовать развитию канцерогенных заболеваний.
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