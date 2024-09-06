Растет число заболевших Covid-19, в нескольких отделениях Видземской больницы объявили карантин

По мере роста уровня заболеваемости в больнице ввели ряд ограничений, в том числе продолжительность посещения родственников в стационаре, а также обязательное использование защитных масок, что особенно касается родственников пациентов.

Сотрудники больницы также предлагают пациентам отменить плановые операции, если они только что заразились Covid-19.

"Мы уже наблюдаем рост заболеваемости Covid-19 - болеют как молодые люди, так и люди старшего возраста", - сообщили в больнице.

Видземская больница призывает посетителей пользоваться масками и посещать близких только по одному, а также не допускать одновременного пребывания в отделении нескольких человек.

В настоящее время в больнице находятся около 20 пациентов с Covid-19, и у около половины всех пациентов это основное заболевание. Течение заболевания у больных нетяжелое, но все тщательно наблюдаются и лечатся.

"Мы начали тестировать пациентов, которые приходят в больницу на плановые операции, главное - быть ответственными, не выходить на работу и в общественные места ​​с симптомами респираторной инфекции - насморком, болью в горле, кашлем", - сказала представительница Видземской больницы Инга Зариня.

Как сообщалось, в ряде стран Евросоюза (ЕС), в том числе в Латвии, с начала лета наблюдается рост числа случаев Covid-19, что связано с приходом новых штаммов вируса, а также сезон путешествий и отпусков.

Ожидается, что в этом году заболеваемость Covid-19 будет происходить быстрее, а число заболевших увеличится, прогнозируют в больнице.

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