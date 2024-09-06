Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок в пятницу, 6 сентября, в Нью-Йорке одержали победу в финале Открытого чемпионата США в парном разряде.
Остапенко и Киченок победили в финале US Open в парном разряде
Латвийско-украинский дуэт, посеянный под седьмым номером, в финальном матче обыграл француженку Кристину Младенович и китаянку Чжан Шуай со счетом 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 30 минут. Остапенко и Киченок за время матча сделали одну подачу навылет, допустили семь двойных ошибок, но реализовали четыре брейк-пойнта из пяти.
Алена Остапенко и Людмила Киченок впервые выиграли турнир "Большого шлема" в парном разряде.
За победу в турнире Остапенко заработала 2000 рейтинговых очков в парном разряде.
В одиночном турнире US Open Алена Остапенко остановилась уже в первом круге, уступив со счетом 3:6, 2:6 бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке из Японии.
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