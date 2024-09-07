Видео Под Кокнесе поймали сома рекордной величины

В таблицу рекордов федерации вошел пойманный Владимиром Путниным у Кокнесе сом длиной 2,42 метра и весом 96,36 килограмма.

Согласно видео, опубликованному на странице Copes garšas в Facebook, гигантская рыбина была выпущена в Даугаву после взвешивания и измерения. Борьба рыбака с рыбой продолжалась 1,5 часа. Сом был пойман с помощью рыболовной приманки под названием "квок".

Правление Латвийской федерации рыболовного спорта также подтвердило рекорд по вылову палтуса: рыбу весом 1,2 кг и длиной 49,5 см поймал Каспар Пойшс 15 мая в реке Гауя.

По данным Латвийского института гидроэкологии и научного института Bior, палтусу потребовалось девять лет, чтобы достичь таких внушительных размеров.

Видео: Вылов сома рекордных размеров

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