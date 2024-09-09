В понедельник у памятника Свободы состоится встреча латвийских паралимпийцев

Мероприятие состоится приблизительно в 23 часа, вскоре после того, как спортсмены прилетят из Франции.

В мероприятии примут участие министр образования и науки Анда Чакша, патронесса Паралимпийского движения в Латвии Андра Левите, а также представители самоуправлений Кекавы и Сигулды, болельщики и другие гости.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября, в них приняли участие примерно 4400 параспортсменов из паралимпийских комитетов 186 стран.

Латвийские спортсмены вернутся домой с несколькими наградами.

Две золотые награды на Паралимпийских играх в Париже завоевал латвийский наездник Рихард Сникус на лошади King of the Dance, Диана Круминя стала паралимпийской чемпионкой в метании копья, а Айгару Апинису досталось серебро в метании диска.

Латвию на Паралимпийских играх в Париже представляли Апинис, Круминя, Эмиль Дзилна и Райво Максимс (все - легкая атлетика), Оскар Гайлишс (велоспорт), Юрий Семенов (плавание), Маргита Канопка (стрельба) и Сникус (паралимпийская выездка).

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