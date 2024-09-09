Как сообщалось, в субботу в Резекненском крае были обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения.

Янис Сартс, директор расположенного в Риге Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, сказал, что этот инцидент не стал большой неожиданностью, поскольку Россия в последние месяцы активизировала свои гибридные операции на Западе, организуя саботаж, операции влияния и вмешательство в выборы.

"Запустить дрон в воздушное пространство Латвии во время учений Namejs соответствует этому курсу, - считает Сартс. - Как я уже говорил, этот год у нас пройдет под знаком российских гибридных операций. Нужно быть готовыми и показать свою силу".

Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш рассказал, что дрон залетел в воздушное пространство Латвии в субботу и был сразу же замечен.

"Мы оценили и проконтролировали ситуацию, насколько она опасна и может ли быть угроза объектам и гражданскому населению", - сказал Калниньш, добавив, что решение было принято в соответствии с процедурой, принятой НВС и странами-членами НАТО.

По предварительной информации, в Латвии у объекта не было "враждебных целей". Расследование продолжается, но, по имеющейся у экспертов первоначальной информации, у беспилотника "не было конкретной цели лететь в Латвию".

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