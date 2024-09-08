В субботу, 7 сентября, в Резекненском крае были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
Под Резекне найдены обломки российского военного беспилотника
По данным ведомства, в субботу в Резекненском крае упал российский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время ответственные службы, в том числе Госполиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия. Однако в Минобороны указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотный летательный аппарат военного значения и, по данным Национальных вооруженных сил (NBS), он вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.
NBS действует в соответствии с установленными процедурами, в том числе было проинформировано командование НАТО. Об инциденте проинформированы ответственные госчиновники, правоохранительные органы и страны НАТО в регионе.
NBS зафиксировало прибытие беспилотника, а также проследило за его перемещением и установило место падения, подчеркивают в ведомстве. Расследование продолжается.
Командир NBS генерал-лейтенант Леонид Калниньш сообщил LЕТА, что беспилотный летательный аппарат влетел в воздушное пространство Латвии ранним утром в субботу и был сразу замечен.
"Мы следили за ситуацией, выясняя, насколько она опасна, и могли ли быть под угрозой объекты и мирное население", - рассказал Калниньш, добавив, что решение было принято в соответствии с акцептированной NBS процедурой для стран НАТО.
Первоначальная информация свидетельствует о том, что объект в Латвии не имел "враждебных целей".
Расследование еще будет проведено, но доступная специалистам первоначальная информация свидетельствует о том, что дрон "не имел специфической цели прилететь в Латвию".
"Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжить начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, в том числе по развитию возможностей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нам ограничить работу беспилотников различного назначения", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.
Министр иностранных дел Байба Браже сообщила, что в понедельник в МИД был вызван представитель посольства России.
"Война России в Украине вынуждает не терять бдительности. Сегодня и в Румынии аналогичный инцидент. Мы бдительны, решительны и хладнокровно взвешиваем дальнейшие шаги с привлечением союзников", - заявила Браже.
С учетом полномасштабного вторжения России в Украину Латвия усилила оборону своих сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод, НВС также усиливают потенциал противовоздушной обороны на восточной границе. Союзники по НАТО в порядке ротации обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства над странами Балтии.
Воздушное пространство Латвии является частью воздушного пространства НАТО. Страны-участницы на саммите НАТО в Вашингтоне договорились об усилении противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО путем внедрения более активной модели ротации противовоздушной обороны.
Как сообщалось, в ходе массированной ракетно-дронной атаки, осуществленной Россией утром 26 августа против Украины, в воздушное пространство Польши влетел пока неопознанный объект и, судя по всему, впоследствии упал на территории Польши, сообщило ранее оперативное командование польской армии.
Руководитель оперативного командования генерал Мацей Клиш сказал, что , по всей видимости, это был дрон.
Обломки российских дронов неоднократно падали и в Румынии.
Министр обороны Латвии Спрудс заявил в интервью программе 900 sekundes, что возможная посадка российского беспилотника в Польше находится на повестке дня НАТО.
На вопрос, следует ли после таких инцидентов следить за реакцией Польши или НАТО, министр ответил, что есть конкретные процедуры, предписывающие, как поступать в таких случаях, подчеркнув, что в детали вдаваться не станет. Спрудс отметил, что это совместная работа, в таких случаях проводятся консультации.
Следует помнить, что внешняя граница Польши - это еще и внешняя граница НАТО, подчеркнул он.
Министр отметил, что если такие ситуации повторятся и такие полеты станут регулярными, то последует конкретная реакция.
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