Под Резекне найдены обломки российского военного беспилотника

Первоначальная информация свидетельствует о том, что объект в Латвии не имел "враждебных целей".

Расследование еще будет проведено, но доступная специалистам первоначальная информация свидетельствует о том, что дрон "не имел специфической цели прилететь в Латвию".

"Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжить начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, в том числе по развитию возможностей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нам ограничить работу беспилотников различного назначения", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Министр иностранных дел Байба Браже сообщила, что в понедельник в МИД был вызван представитель посольства России.

"Война России в Украине вынуждает не терять бдительности. Сегодня и в Румынии аналогичный инцидент. Мы бдительны, решительны и хладнокровно взвешиваем дальнейшие шаги с привлечением союзников", - заявила Браже.

С учетом полномасштабного вторжения России в Украину Латвия усилила оборону своих сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод, НВС также усиливают потенциал противовоздушной обороны на восточной границе. Союзники по НАТО в порядке ротации обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства над странами Балтии.

Воздушное пространство Латвии является частью воздушного пространства НАТО. Страны-участницы на саммите НАТО в Вашингтоне договорились об усилении противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО путем внедрения более активной модели ротации противовоздушной обороны.