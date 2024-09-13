Что будет со станциями Rail Baltica в Риге? Отвечает министр

Каспар Бришкенс признал, что построить всей трассы Rail Baltica к 2030-му году "будет очень-очень сложно", при это министр отметил, что не хочет, чтобы в Риге оставались станции, которые не будут использоваться.

"Я не хочу оставить станции-призраки - то, что сейчас строится, Центральный вокзал в Риге, станцию в аэропорту. Мы знаем, что пройдет несколько лет, прежде чем Rail Baltica достигнет Риги. И я остаюсь на позиции, что как минимум одну из этих станций надо связать с Rail Baltica уже на первой фазе", - сказал политик.

Он предложил решение, чтобы станции не простаивали.

"Мы предлагаем не оставлять станции-призраки, а сделать стыковку с нынешней колеей железной дороги, пустить "шкоду" (новые электрички Vivi) между Центральным вокзалом и аэропортом и потом уже работать над траекторией Rail Baltica", - сказал министр.

Министр поделился, что сейчас в бюджете есть средства для строительства трассы от границы с Литвой примерно до Мисы. Также ведется подготовка для начала работ в Иецаве.

"У нас есть финансирование для этих сегментов. А потом уже - об этом я говорил с коллегами, балтийскими министрами транспорта, - будем вместе отстаивать наши позиции на переговорах по следующему семилетнему бюджету ЕС. У нас нет 3-4 млрд, которые лежали бы в сейфе, которыми мы можем распоряжаться. Мы хотим, чтобы наша национальная позиция соответствовала реальности. Мы не пытаемся сделать то, что невозможно по финансовым причинам", - сказал политик.

Бришкенс призвал реалистично смотреть на возможность включения хотя бы одной станции в Риге к трассе.

"Например, из Мисы до аэропорта "Рига". Там мы видим, что параллельно продвигается проект Рижской объездной дороги. Они обе находятся в одном инфраструктурном коридоре. Не исключено, что есть возможность их консолидировать в один проект, и так обеспечить подключение […]. Но мы пока не знаем, сколько инвестиций нам будет доступно в новом долгосрочном бюджете ЕС, с 2028 до 2034 гг", - сказал Бришкенс.

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