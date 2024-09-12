Бывший депутат Сейма Артус Кайминьш в своей передаче Suņu būda показал фотографию боксёра Майриса Бриедиса, на которой тот отдыхает на яхте с якобы российским флагом. Позже Кайминьш опроверг эту информацию на своей странице в Facebook.
"Это был флаг не России". Кайминьш отозвал ложь о Бриедисе
Гостем Кайминьша стал боксёр и инфлюенсер Кристап Зутис, который выразил мнение, что самый титулованный боксёр Латвии Майрис Бриедис боится драться с ним. Сам Зутис убеждён в том, что ему нечего терять, в отличие от Бриедиса.
Ведущий программы Артус Кайминьш спросил Зутиса, почему тот не может решить свой конфликт с Бриедисом в ринге, на что тот ответил: "Потому что он ссыт. Мне нечего терять. Я ничего не могу потерять, если выйду с ним в ринг. Представь, что с ним будет, если я изобью его там".
Кайминьш также заявил, что Бриедис обещал ему стать гостем передачи Suņu būda, но позже отказался. "Он ссыкун, и он не придёт. Он предсказуемый, тупой, и понятно, зачем он нужен Шлесерсу", - прокомментировал Зутис.
В эфире Suņu būda Кайминьш также заставлял Зутиса смотреть видеоролики из социальных сетей Бриедиса, на которых он читает стихи по-русски. "Ты сейчас вынуждаешь меня смеяться над умственно отсталым человеком. Я не буду слушать это дерьмо", - завёлся Зутис.
Бывший депутат Сейма также показал фотографию Бриедиса, на которой тот отдыхает на яхте с якобы российским флагом. Позже Кайминьш опроверг эту информацию на своей странице в Facebook.
"Вчера в 22:30 мне позвонил Майрис Бриедис и попросил отказаться от появившейся в Suņu būda информации о том, что он отдыхает на яхте, зарегистрированной в Российской Федерации. Это флаг Словении на мачте, а не флаг России", - написал Артус Кайминьш.
"Может быть. Я должен объявить об этом. Итак. Этим постом я исправляю свои слова. Бриедис отдыхает на яхте, зарегистрированной в Словении, где также читает стихи. Если бы я этого не сделал, он бы подал на меня в суд или написал бы какую-то жалобу. Он также пообещал, что планирует прийти на передачу. Но планирует. А еще он подтвердил, что теперь пойдёт в политику, о чем Зутис упомянул в программе. Потому что нужно спасать людей и демографию", - продолжил он.
Напомним, в конце августа Бриедис объявил об окончании спортивной карьеры и побывал в студии TVNET.
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