"Это был флаг не России". Кайминьш отозвал ложь о Бриедисе

"Вчера в 22:30 мне позвонил Майрис Бриедис и попросил отказаться от появившейся в Suņu būda информации о том, что он отдыхает на яхте, зарегистрированной в Российской Федерации. Это флаг Словении на мачте, а не флаг России", - написал Артус Кайминьш.

"Может быть. Я должен объявить об этом. Итак. Этим постом я исправляю свои слова. Бриедис отдыхает на яхте, зарегистрированной в Словении, где также читает стихи. Если бы я этого не сделал, он бы подал на меня в суд или написал бы какую-то жалобу. Он также пообещал, что планирует прийти на передачу. Но планирует. А еще он подтвердил, что теперь пойдёт в политику, о чем Зутис упомянул в программе. Потому что нужно спасать людей и демографию", - продолжил он.