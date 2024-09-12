Фото Силиня получила украинскую государственную награду

Орден княгини Ольги был учрежден в 1997 году и вручается женщинам за личные заслуги в государственной, научной, образовательной, культурной, общественной и других сферах.

Поблагодарив за награду, Силиня подчеркнула, что принимает ее как признание всего латвийского народа и особенно женщин-лидеров, которые продолжают поддерживать Украину и ее борьбу за свободу.

Для латвийского народа важно, чтобы украинские дети, женщины и весь народ могли жить в свободе и мире, не опасаясь за свою жизнь, здоровье и жизнь своих близких, сказала она.

Силиня и Зеленский обсудили совместные действия по достижению победы Украины и справедливого мира.

В то же время премьер-министр заверила, что Латвия и впредь будет поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, народ, европейские ценности и безопасность.

Галерея: Премьер-министр Эвика Силиня встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским

Как ранее сообщалось, Силиня и Зеленский провели двустороннюю встречу, на которой обсуждались укрепление военно-технического сотрудничества, реализация двустороннего договора о безопасности и подготовка ко второму саммиту мира.

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